MÜSİAD Başkanı Asmalı: Sadece Merkez Bankası'nın çabaları yetmiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, CNBC-e’de katıldığı yayında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Asmalı, açıklamalarında, "Yıla iyi başladık. Ocak enflasyon verisi biraz moralleri bozdu. Bu yıl biraz daha toparlanma yılı olacak” derken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İhracata bu yıl iyi başladık. Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri birinci gündem maddesi yapmalıyız. Sanayi üretimi son 3 yılın ardından yüzde 7 gibi artışla kapattı. Yüksek faiz sanayicimizi, üreticimizi gerçekten zorluyor. Bunun da yavaş yavaş düzelmeye doğru gideceğini düşünüyoruz.”

“Konsantrasyonumuzu ekonomiye vermemiz lazım”

Yapısal reformları hep konuşuyoruz ama 2025'i yapısal reform yılı ilan edelim dedik. Konsantrasyonumuzu buraya ekonomiye vermemiz lazım. Bu sene yapısal reformların hız kazanacağı yıl olmasını temenni ediyoruz. Yapısal reformlar adım adım da yapılabilir ama mutlaka yapılmalı. Adaletli ve tabana yayılan vergi politikasını kalıcı şekilde uygulamalıyız. Sadece Merkez Bankası'nın çabaları yetmiyor.

“TCMB’nin pas geçmesini beklemiyoruz”

Mart ayında iştahlı bir faiz indirimi beklemiyoruz. Enflasyon raporunu da okudum. Biraz daha temkinli davranacağını düşünüyoruz. Pas geçmesini beklemiyoruz, tercih de etmiyoruz. Şubat enflasyonu verisi iyi gelirse 250 baz puan indirim olur diye tahmin ediyorum.

“Siyasi mesajlar vermenin doğru olduğunu düşünmüyoruz”

Siyasi söylemleri siyasetçilere bırakmak lazım. Sanayiciler kalkınma için çabalamalı. Basın yoluyla siyasi mesajlar vermenin doğru olduğunu düşünmüyoruz."