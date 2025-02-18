TÜSİAD'dan yeni açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz

ANKARA (EKONOMİ)

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturmanın ardından TÜSİAD’dan ilk tepki geldi. Yapılan açıklamada ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirilebileceği bildirildi.

Açıklamada TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde Türkiye’nin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündeme aldıkları belirtilerek, “Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor, uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜSİAD’dan son olaylara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

Ne olmuştu?

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Genel Kurulu Toplantısında YİK Başkanı Ömer Aras ve Başkan Orhan Turan, ekonomiye ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Özellikle gündeme yönelik yapılan eleştiriler, siyasette karşılık bularak gündem olmuştu.

Ak Parti ve MHP kanadında; eleştiriler "vesayet" olarak nitelendirilmiş, CHP tarafından ise destek bulmuştu.

YİK Başkanı Ömer Aras'a açıklamasının hemen ardından soruşturma açılmıştı.