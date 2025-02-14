TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma: Özgür Özel'den ilk tepki geldi

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aras, dünkü TÜSİAD Genel Kurul'unda gerçekleştirdiği konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Özel'den soruşturmaya tepki: TÜSİAD nerede haksız?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD YİK Başkanına açılan soruşturmayı değerlendirdi:

"TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz, sendikalar söylüyor. Şimdi de işveren örgütü söyledi. Bunlar yaşanıyor dedikleri hangisi yaşanmadı? TÜSİAD nerede haksız? Bugün açılan soruşturma, dün yapılan açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama, dünyanın hangi ülkesinde soruşturmayla sonuçlanır? Bugün yapılan baskılar, Türkiye'de kimseye fayda etmemektedir. Yabancı yatırımdan borca kadar en çok onları ilgilendiren bir konu bu. Almanya'da TÜSİAD'ın muadili kurum bu açıklamayı yapsa, hükümeti eleştirse, adalet sistemini eleştirse böyle bir soruşturma açılıyor mu? İngiltere'de açılıyor mu? Fransa'da açılıyor mu? Gelişmiş demokrasilerde açılıyor mu? Peki açılmayan bu ülkelerin milli geliri kaç para? Böyle ifadeler kullanıldığında kimi derdest ederler? Hangi ülkelerde bu olur? Bir bakın. Hangi ülkelerde oluyorsa onların milli geliri o soruşturmaların açılmadığı, herkesin özgürce konuştuğu ülkelerin onda biri. Burada yönetenler mütevazı, halk zengin. Burada yönetenler saraylarda oturuyor, halk korkuyor ve fakir."

"Baskı kimseye fayda etmemektedir"

Özel, hukuk devleti talebinin en çok iş dünyasının talebi olması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün yapılan baskılar Türkiye'de kimseye fayda etmemektedir. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesinden tutun Türkiye'ye borç verilirken ki faizin oranına kadar demokrasi endeksinde neredeyseniz sonuç buna etki ediyor. Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemeyen tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler" dedi.

"Adalet isteyenlere karışma diyemezsiniz"

Bu hükümetin bu tutumu yüzünden Türkiye'de herkes daha pahalı kredi kullanıyor yurt dışından. Belediyesi de öyle, o sektördeki şirketler de öyle. O yüzden adalet isteyenlere "Karışma." diyemezsiniz. Hele hele böyle soruşturmalar açamazsınız. Söyleyeceğim bundan ibaret." dedi.