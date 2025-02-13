TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolay oldu!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Başkan Orhan Turan konuştu.

Konuşmalarda öne çıkan gündemdeki olaylar, hukuk, eğitim ve ekonomi politikaları oldu.

“Yatırımcılar için güven ortamı oluşturamadık”

TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Moralimizi bozuk, güvensizlik içindeyiz. Bunun nedeni çöken sistem. Hâlâ Kartalkaya yangını ve diğer olayların acısı içimizde. Tüm bu olayların arkasında denetim eksikliği ve işletme sahiplerinin yatırım yapmaması var. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalı, sorumlular hesap vermeli. Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor. "Söylesek de hiçbir şey değişmiyor" zihniyetine kapılamayız.

Trump’ın Gazze söylemleri, bölgedeki dengeleri ve insani durumu göz ardı ediyor. Küresel enflasyon kontrol altına alınsa da gelir dağılımındaki sorun düzeltilmedi. Akılcı politikalar üretirsek 2025’te önemli fırsatlar yaratabiliriz.

2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturamadık. 2025’te enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeli, ihracatçının pazar kaybı engellenmeli. Kamunun da vatandaşlarla eşit düzeyde kemer sıkması şart. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor.

“Vergi gelirlerini artırmak için kayıt dışılıkla mücadele”

Vergi gelirlerini artırmak için kayıt dışılıkla mücadele etmeliyiz. Sürdürülebilir büyüme ve sağlam bir ekonomi için eğitim ve liyakat esastır. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı da bu sürecin temel taşlarıdır. Bu iki reformu başarırsak, diğer tüm reformlar kolaylıkla gerçekleşecektir. Yapmamız gereken en önemli yapısal reform, gençlerimizi iyi yetiştirmek ve iş gücünü yeniden eğitmektir. Okul öncesi eğitim zorunlu ve ücretsiz olmalı. Müfredat değişimlerini şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yapmalıyız. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız.

“Yüksek enflasyon aslında bir vergidir”

Gelir dağılımındaki eşitsizlik artıyor. Yüksek enflasyon aslında bir vergidir. Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. 2025’te büyük fırsatlar ve riskler var. Bu kavşağı çok iyi geçirmeliyiz. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının güven ortamında, liyakatli insanlarla bu reformları gerçekleştirebiliriz."

“Hem sanayici hem işveren hem de çalışan mutsuz”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın konuşmasında dikkat çeken ifadeler şu şekilde oldu:

"Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu.

Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değil, hukukun üstünlüğüne göre yapılır. Biz insanız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz. Terör sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimizdir.

Mehmet Şimşek'in politikalarına destek versek de her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Sanayici kan ağlıyor, ithalatın cazibesi artıyor. Bu ortamda işimizi nasıl devam ettireceğiz? Hem sanayici hem işveren hem de çalışan mutsuz. Her şeyi zamana bıraktık ama artık zamanımız var mı? Artık enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım, sanayici nefes alsın. Sussak gönlümüz razı değil."