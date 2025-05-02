Nisan ayında Güneydoğu'dan 905 milyon dolarlık ihracat

GAZİANTEP

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “ABD’nin açıkladığı yeni gümrük vergilerini yakından takip ettiğimiz Nisan ayında Bölgemiz üretim ve ihracattaki istikrarlı duruşunu sürdürmeye devam etti. Gaziantep başta olmak üzere tüm şehirlerimiz, rekabet gücünü artırmaya yönelik yoğun bir çaba içinde. Bölgemizin çalışkan sanayicilerini ve ihracatçılarımızı gösterdikleri üstün performanstan ötürü kutluyorum. Her türlü zorluğa rağmen mücadeleye devam eden ihracat ailemiz, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor” dedi.

GAİB’in paylaştığı verilere göre bölgedeki diğer şehirlerden nisan ayında gerçekleştirilen ihracat tutarları şu şekilde: Kahramanmaraş 106,3 milyon dolar, Mardin 60,9 milyon dolar, Malatya 23,2 milyon dolar, Şanlıurfa 26,6 milyon dolar, Diyarbakır 22,5 milyon dolar, Kilis 10,0 milyon dolar ve Adıyaman 8,3 milyon dolar.

Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya, Libya, Cibuti ve İran olurken en fazla ihracat yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oldu.

"Gençlerin yaratıcılığını sektöre kazandırmak bizim için çok kıymetli"

Birlik faaliyetlerine de değinen Başkan Kileci, nisan ayının eğitim ve sektörel iş birlikleri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti:

“Bu ay hem bilgi paylaşımı hem de yeni fırsatların oluşturulması açısından çok yoğun ve verimliydi. Görev süresi sona eren Ticaret Müşavirlerimizi Birliğimizde ağırlayarak üyelerimizle buluşturduk. Green Day etkinliğimizde ise ihracatçılarımıza Yeşil Mutabakat sürecinde yararlanabilecekleri finansman kaynaklarını tanıttık.”

Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan Kileci:

“Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek bu yıl beşincisini düzenlediğimiz DOKU Kumaş Tasarım Yarışması’nı anlattık. Gençlerin enerjisi, vizyonu ve yaratıcı bakış açısı, sektörümüze değer katıyor. Bu potansiyelin sektörle buluşması bizim için son derece kıymetli.”

Diğer birlik faaliyetlerine de değinen Kileci, “Hububat Birliğimiz Avustralya’da gerçekleştireceği sektörel ticaret heyeti öncesinde hazırlık niteliğinde bir ön heyet düzenledi. Halı Birliğimiz ise Dubai ve Doha’da başarılı ticaret heyetleri organize ederken, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen High Point Market Fuarı’nı ziyaret etti. Ayrıca nisan ayında Birliklerimizin genel kurullarını da gerçekleştirdik. Bizler ihracatçılarımıza destek olmak, yeni fırsatlar yaratmak için bu faaliyetlere hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.