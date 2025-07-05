ORSİAD’ta yeni yönetim seçildi

ANKARA (EKONOMİ)

OSTİM, Sincan ve İvedik OSB’de üretim yapan firmalardan yönetici ve iş insanlarının üye olduğu OSTİM OSB Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Başkan Levent Çamur güven tazelerken, yeni yönetim seçildi. Dernek Merkezi’nde yapılan genel kurula OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ile Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca da katıldı.

Başkan Levent Çamur genel kuruldaki konuşmasında, faaliyetlerinin iş dünyasının geliştirilmesiyle sınırlı kalmadığını, sosyal girişimler ve eğitime yönelik olduğunu da belirtti.

Derneğe üye olan kişilerin faaliyet gösterdiği OSB’lerin savunma sanayiinden medikale, otomotivden makine üretimine kadar kritik alanlarda da üretim yapılan yerler olduğuna işaret eden Çamur, “Bu üç OSB, sadece üretim değil, aynı zamanda istihdam, ihracat ve Ar-Ge anlamında da ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin farkında olarak, iş dünyası temsilcileriyle daha fazla dayanışma içinde olacağız. Yerel gücü ulusal güce dönüştürecek adımları hep birlikte atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik koşullarda bile, sanayiciler olarak ülkemize olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu inançla çalışmayı, üretmeyi, yeni pazarlara açılmayı sürdürüyoruz” dedi.

Genel Kurul sonrası ORSİAD yönetim kurulu şöyle oluştu:

Başkan Levent Çamur, Başkan Yardımcıları Bilal Güneş, Mehmet Duman, Genel Sekreter Muhammet Salih Beriş, Sayman Ahmet Uğur Erzurum, Üyeler Talip Işık, Ömer Ünsal, Abdullah Aybars Göztepe, Haşim Yılmazcan.