REPİD’in ilk Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye’de yılda iki kez yayınlanan “Tahmini Reklam ve Medya Yatırımları Raporu”nun paydaşları olan altı derneğin; Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), Açıkhava Reklamcılar Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve üyelerinin katılımıyla kurulmuş olan Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği’nin (REPİD) İlk Genel Kurulu 26 Aralık 2023 tarihinde TBWA \ İstanbul ofisinde gerçekleştirildi.

Türkiye'de, küresel standartlara uygun “Sorumlu Reklamcılık Ekosistemi”ni oluşturmak, büyümenin sağlıklı ve organize şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulan REPİD’in öncelikli konuları arasında; cross-media ölçümü, marka güvenliği, sürdürülebilirlik, Yapay Zekâ sektörel ve mevzuat uyumu konularının yanı sıra Reklamın Ekonomiye Katkısı gibi makro düzeydeki sektör araştırmaları olacak.

İlk Yönetim Kurulu belirlendi

Tüm üyelerin katıldığı ilk toplantıda, Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapacak ilk Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer kurul üyeleri belirlendi.

Ahmet Pura Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenirken, Banun Erkıran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Didem Namver (MMA Türkiye) Genel Sekreter, Ayşen Akalın (RVD) Sayman oldu. Burak Ertaş (IAB) Önder Dalkıran (ARVAK), İlhan Uzundurukan (URYAD), Dilhan Kolko (RVD), Çiçek Kayoğlu (RD), Ömür Erdem Çelik (IAB), Melis Ertem (MMA Türkiye) ve Toloy Tanrıdağlı REPİD’in ilk dönem Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

REPİD’in Denetleme Kurulu üyeleri Burcu Özdemir, Yasemin Gürleroğlu, Erdem Tolon, Cüneyt Devrim, Ela Gökkan ve Mehmet Demirci oldu.

Disiplin Kurulu’na ise Sinem Sandıkçı Gökçen, Özlem Baysal Sezgin, Sibel Toprak Egemen, Ayhan Tezcan, Burak Yılmaz ve Erdal Kale seçildi.