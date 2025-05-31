TOSYÖV Başkanlığına Elif Ufluoğlu seçildi

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin köklü ekonomik sivil toplum örgütlerinden Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Genel kurulu tamamlandı. Başkanlığa oy birliğiyle Elif Ufluoğlu seçildi. TOSYÖV’den yapılann açıklamada, yeni dönemde girişimcilik, sayısallaşma, etik değerler ve sürdürülebilir kalkınmanın öncelikler arasında olmaya devam edeceği kaydedildi.

Ankara Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılan yönetim kurulunda Başkan Nezih Kuleyin, 36 yıl önce kurulan vakfın KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu’nun kuruluşunda rol aldığını belirterek, KOBİ’lerin gelişiminde önemli bir katkı verdiğini kaydetti. Mevcut ekonomik görünümde KOBİ’lerin sorunlar yaşadığına işaret eden Kuleyin, “Dünyanın en iyi anayasası sizde olsa, toplum dünyanın en iyi toplumu mu olur? Hayır. Ya da elinizde çok iyi bir metin olsa, çok iyi oyun sahneleyebilir misiniz? Aktörlerin de etkin ve çalışır olması gerekiyor. Bizim aktörlerimiz devlet, KOBİ’ler, katalizör kuruluşlar yani sivil toplum kuruluşları. TOSYÖV de kendini KOBİ’lere vakfetmiş bir sivil toplum kuruluşu” dedi.

Genel Kurul’da daha sonra gündemdeki Vakıf işlemlerinin görüşülmesi ve oylanması tamamlandı. Ardından, genel kurula yeni yönetim kurulu teklifi getirildi ve oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Elif Ufluoğlu oy birliğiyle Başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Necati Binici, Filiz Taşlı, Ahmet Akdağ ve Ayşe Saraçoğlu, Genel Sekreter Tuba Akdoğan, Genel Sayman Nail Sanlı oldu. Burak Taştan, Okşan Gülşen Kömürcü Atalay, Cüneyd Altıparmak ve Ahmet Karadağ’ın diğer Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildiği Genel Kurulda, Denetim Kurulu Osman Samsunlu, Akif Temelli ve Nasuh Ekinci’den oluştu.

Ufluoğlu: Etik değerler ön planda olmayı sürdürecek

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Elif Ufluoğlu, yaptığı değerlendirmede, TOSYÖV olarak bilgiyle, eğitimle, dayanışmayla ve çözüm önerileriyle KOBİ’lerin yanında olduklarını hatırlatarak, KOBİ’lerin yaşadığı mevcut sorunların çözümünde var güçleriyle KOBİ’lerin sesi olmaya çalışacaklarını kaydetti. Ufluoğlu, Avrupa İş Etiği Ağı ile etik değerlerini koruduklarını Anadolu’da genç girişimcilerle biraraya gelerek girişimcilik, iletişim, teknoloji eğitimleriyle gelişmelerine katkı verdiklerini vurgulayarak, TOSYÖV Akademi ile sayısallaşma, etik, yeşil dönüşüm faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Yeni dönemde de sayısallaşma, etik değerler, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ışığında çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Ufluoğlu, “Biliyoruz ki; KOBİ’lerin gücü Türkiye’nin gücüdür” dedi. Ufluoğlu, son dönemde yürüttükleri diğer faaliyetlere ve gerçekleştirdikleri iş birliklerine de değinerek, önceki Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin’e, yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür etti.