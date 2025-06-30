TSO, Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında, “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi” kapsamında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle imza attı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda, Bafra ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odalar ortaklığıyla yürütülecek proje, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının kurumsal kapasitesini artırmayı ve insan kaynakları süreçlerini performansa dayalı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Proje, 60 gün sürecek teknik destek kapsamında, performans yönetim sistemi kurulacak ve insan kaynakları departmanlarının süreçleri yeniden yapılandırılacak. Projeyle birlikte, Samsun merkezli ‘İnsan Kaynakları Platformu’ üzerinden eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Bu sayede, bölgedeki KOBİ’lerin insan kaynakları kapasiteleri dolaylı olarak güçlendirilecek.

Kurumsal kapasitemiz artacak

İmza töreninde konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu proje ile odamızın insan kaynakları yapısını daha stratejik ve performansa dayalı bir hale getiriyoruz. Aynı zamanda bölgedeki diğer odalarla birlikte kurumsal kapasitemizi artırarak, üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. OKA ile iş birliğimiz, sadece odamıza değil, tüm bölgeye değer katacak” dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, protokolün bölgesel kalkınma açısından önemine dikkat çekerek “TR83 Bölgesi’nin rekabet gücünü artırmak için insan kaynağının etkin yönetimi büyük önem taşıyor. Bu proje, sadece teknik destek değil, aynı zamanda bölgesel bilgi paylaşımı, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma açısından da örnek bir model olacak” diye konuştu.