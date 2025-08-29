Turizm sektörü Düzce için çok önemli

Düzce için teşvik görecek sektörlerden turizm ve ağaç ve orman ürünleri yatırımlarının hemen karşılık bulacağını ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, “ Düzce biliyorsunuz ağaç yönünden zengin bir memleket ağaç işçiliği ham ağaç bunlarla ilgili faydası olacağına inanıyorum. Ama süt konusunda Düzce’de çok fazla sektörel bazda bir şey yok” dedi.

Düzce için asıl önemli konunun turizm olduğuna dikkat çeken Başkan Bıyık, son zamanlarda kentin turizm sektöründe yaptığı çalışmalar ile adeta dikkatleri ürerine çektiğini söyledi. Düzce’de turizm konusunda büyük çalışmalar yapıldığını ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, şöyle konuştu.

“Bizim için en önemlisi Turizm merkezleri çünkü Düzce son zamanlarda turizm ve tanıtım anlamında büyük bir aşama kaydetti. Ticaret Odalarında turizm bürosu diye bir şey yok ama bizim Odamızda turizm büromuz var. Bu alanla alakalı büyük çalışmalar yapıyor, yeni destinasyonlar hazırlıyoruz. Bu arada yaşayan bir harita belki de Türkiye’de ilk örneği olan yaşayan bir harita teşkil ettik. İlin turizm değerlerini anlatıyor. Oda olarak bu sektörle alakalı büyük çalışmalar yapıyoruz. Düzce’ye Gelsene diye bir portalımız var. Çok önemli bir portal. Yerelde ve ulusal anlamda yaymaya reklamını yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan Düzce’de 5 yıldızlı bir otelimiz yoktu. Ama şimdi bunlarında inşaat çalışmaları ve yatırımları yapılmaya başlandı. Yani karşılık bulan sektörlerin teşvik görmesi daha iyi olur. Çünkü eğer karşılığı varsa o yatırımı büyültebilirsiniz. Ben Turizm ve Ağaç işleri dışındaki diğer iki sektörün ben pek karşılık bulacağını sanmıyorum. Önümüzdeki günler de odamızda bilgilendirme toplantılarına başlayacağız”