Yapay zekâ destekli mobilite stratejileri şirketlere rekabet gücü kazandırıyor

Ernst & Young (EY), İş Gücü Mobilitesinin Geleceği (Mobility Reimagined) 2025 Araştırması'nı yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir büyümeyi geliştirmek ve dayanıklılık oluşturmak için şirketlerin iş gücü mobilitesinden nasıl yararlanabileceğini inceleyen araştırmada, söz konusu alanı şekillendiren temel faktörler ele alınıyor.

Araştırmaya göre, artan maliyet baskıları, iş gücü piyasasındaki belirsizlikler karşısında şirketlerin, yetenek açığı zorluklarına çözüm bulmak için stratejik bir araç olarak çalışan mobilitesine odaklanması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmaya göre bu zorlukların üstesinden gelmek için "GenAI", "mevcut çalışanların becerilerinin geliştirilmesi" ve "organizasyonda pozisyon değişikliğini kolaylaştırmak için iş gücü mobilitesinin kullanılması" adı altında üç alanın önceliklendirildiği belirtiliyor.

Araştırmada, şirketlerin iş gücü mobilite programlarını optimize etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Küresel çapta iş gücü mobilitesi profesyonellerinin GenAI kullanımının yaklaşık yüzde 60 arttığı ve yüzde 35'inin de bu teknolojiyi düzenli olarak kullandığı görülüyor.

Rapora göre, "iş gücü mobilite fonksiyonlarının kurumsal hedeflerle stratejik uyumu", "otomasyon ve dijitalleşme seviyesi", "yetenek gelişiminde mobilitenin rolü", "esnekliğin kapsamı" ve "dış uzmanlık kullanımı" olmak üzere beş alanda aldıkları aksiyonların derecesine göre şirketler üç gruba ayrılıyor.

En yüksek seviyede olan gelişmiş iş gücü mobilitesi programlarına sahip şirketlerin yüzde 10 gelir artışı elde etme olasılığı iki katından fazla olabiliyor.

Bu sonuç, şirketlerin daha geniş bir yetenek havuzuna erişmesine ve iş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmesine olanak tanıyan esnek ve küresel iş gücü mobilite stratejilerini benimsemesinin önemini vurguluyor.

Araştırmanın sonuçları, küresel çapta yetenek talebinin artmasıyla birlikte, işverenlerin yüzde 48'inin iş ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yetenekleri bulmakta zorlandığını ve yüzde 74'ünün ise üst düzey pozisyonları doldurmasının bir yıldan fazla sürebileceğini ortaya koyuyor.

Bulgular, iş gücü mobilitesinin kurumsal büyümeyi desteklemede, yetenekleri çekme ve elde tutmayı geliştirmede oynadığı önemli rolün altını çizerken, katılımcıların yüzde 85'i iş gücü alanındaki mobilite görevlerinin dönüştürücü olabileceğini, yüzde 48'i ise bu tür deneyimlerin çalışanların işverenlerinde kalma olasılığını artırdığını belirtiyor.

Ayrıca, iş gücü mobilite programlarını daha geniş kapsamda organizasyonel ve yetenek hedefleriyle entegre eden şirketlerin, yüzde 10 gelir büyümesi elde etme olasılığının daha fazla olduğu görülüyor.

Mobilite profesyonelleri maliyetleri azaltmayı hedefliyor

Araştırmaya göre, iş gücü alanındaki mobilite profesyonellerinin büyük bir çoğunluğu maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Gelişmiş iş gücü mobilite fonksiyonlarının, performans değerlendirmelerini, gelir etkisini, atama sonrası terfi oranlarını ve açık pozisyonları doldurma hızını takip etme konusunda daha etkili olduğu görülüyor.

Ayrıca gelişmiş fonksiyonların benzerlerine kıyasla tamamen otomatikleştirilmiş ve dış kaynak kullanılan süreçlerin iki katına sahip olması da dikkati çekiyor. Bu stratejik yaklaşım, giderek daha zorlu bir ekonomik ortamda verimliliği artırmayı destekliyor.

Araştırma, iş gücü alanındaki mobilite profesyonellerinin GenAI'ı kullanmaya her geçen gün daha hazır olduğunu vurguluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i, GenAI teknolojisinin iş fonksiyonlarını olumlu yönde etkileyeceğine ve esnek çalışma, çalışan verimliliği ve risk yönetimi gibi alanlarda etkili olacağına inanıyor.

Araştırmada, GenAI'ı düzenli olarak kullanan iş gücü alanındaki mobilite profesyonellerinin sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 22'den yüzde 35'e yükseldiği görülüyor.

GenAI, rutin belge hazırlama veya birden fazla fonksiyondan veri analizi alma ve hazırlama gibi tekrarlayan görevlerin bir kısmını üstlendiği için iş gücü alanındaki mobilite profesyonellerinin İK ve yönetim ekibine daha üst düzey yetenek danışmanlığı sunmasına olanak tanıyor.

"Şirketler iş gücü mobilite stratejilerinin önemini göz ardı etmemeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, raporlarının sonuçlarına göre şirketlerin iş gücü mobilite programlarını genişletmeye ve yapay zekâ gibi ileri teknolojileri entegre etmeye odaklanarak yetenek eksikliklerini gidermesinin, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmesinin önem kazandığını belirtti.

Gümüşlü, araştırmaya göre GenAI'nın, iş gücü mobilitesini ve şirketleri dönüştürmek için güçlü bir araç olurken aynı zamanda çalışanların yetkinliğine de bağlı olarak değer sağladığını aktardı.

Mevcut jeopolitik ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında, şirketlerin iş gücü mobilite stratejilerinin önemini göz ardı etmemesinin kritik bir nokta olduğunu vurgulayan Gümüşlü, "Şirketlerin bu teknolojinin tam potansiyelinden yararlanabilmesi için çalışanlar da gerekli becerilere sahip olacak şekilde donatıldığında, teknolojiyle birleşen çalışan gücü ve stratejik konulara daha fazla odaklanmak için kazanılan zaman, güçlendirilmiş mobil iş gücünü destekleyecektir." ifadelerini kullandı.