Yatırımın geleceği ForInvest InvestTech Summit 2023’te ele alınacak

Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ForInvest, yatırım teknolojileri ekosistemini oluşturmak adına yeni bir zirveye ev sahipliği yapıyor. 16 Kasım’da gerçekleşecek ve AWS Türkiye’nin Cloud Sponsoru olduğu ForInvest InvestTech Summit 2023’te bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, iş birliği fırsatlarının desteklenmesi ve yatırım teknolojilerinin bugününe ilişkin en iyi örneklerin paylaşılması amaçlanıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte, üretken yapay zeka algoritmaları ve altyapı sistemleri, yatırım deneyimini her geçen gün daha fazla şekillendirirken; zirvede yapay zeka, yeni teknolojiler, gelecek varlıkları, veri ve ölçeklenebilirlik konuları olmak üzere birçok trend ele alınacak.

ForInvest, finans, yatırım ve teknoloji profesyonellerinin katılacağı etkinlik sayesinde, artan bireysel kullanıcı taleplerine hızla adaptasyon gösteren sektörün, kolektif bir ekosistem olarak yatırım teknolojilerine yön vermesini hedefliyor. Raffles İstanbul’da düzenlenecek ve gün boyu sürecek etkinlik, 250’nin üzerinde profesyoneli misafir edecek.

Zirvenin konuşmacıları arasında ise T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal, Further Ventures Kurucu Ortağı Deniz Güven, Amazon Web Services’ın (AWS) Türkiye CEO’su Burak Aydın ve Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun da aralarında yer aldığı birçok isim bulunuyor.