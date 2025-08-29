Zonguldak, OTB ve OSB’ler bölgesi oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Zonguldak’ta desteklenecek sektörler hakkında görüşlerini ifade eden, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak için öncelikli yatırım konuları olarak Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler, Entegre su ürünleri üretim ve işleme, Yassı çelik tabanlı yüksek katma değerli ürünler ile Ağaç ve orman ürünleri entegre üretim tesisi sektörlerinin belirlendiğini ve bunlara yönelik olarak Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenledikleri toplantılar ile üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Zonguldak için tanımlanan öncelikleri üyeleri ile değerlendirdiklerini anlatan Başkan Demir, “Zaten biz öncesinde de Kalkınma Ajansı üzerinden Sanayi Bakanlığı ile iletişim halindeydik. Bizim öncelikli olarak belirlediğimiz alanlar orada tespit edilmiş oldu. Yani önden çalışılmış özel sektör ve odayla istişare edilmiş öncelikler zaten Su Ürünleri ile ilgili bir başlık var. Onu zaten biz özellikle oraya koymuştuk” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaklaşık 1,5 yıldır çalışarak Somon yetiştiriciliği ile ilgili uygun ruhsat sahalarını belirlediklerini anlatan Demir, şunları söyledi:

Hedefimiz tıbbi aromatik bitkilerde Sera OSB kurmak

“ Bu alanda yatırımcı grubu hazır. 2026 başı itibarıyla lisans alanları açılacak ve yatırımlar bu sektörde başlıyor. Bir diğer alan ise Tıbbı Aromatik Bitkiler. Çaycuma ilçemizde bu yıl Seracılık Organize Tarım Sanayi Bölgesi kurduk. Bu bölgenin birinci etabında salkım domateste ihracata çalışan firmalar var ve üretime başladılar. Tıbbi Aromatik Bitkilerde de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık bölümüyle bölgemize uygun özellikle ilaç yapımında kullanılacak tıbbı bitkileri tespit etme çalışmasını yapıyoruz. Hedefimiz Tıbbi Aromatik Bitkilerde de Sera OSB’si kurmak. Birinci yaptığımız sera OSB’de topraksız tarımla kısmen katma değerli üretim hedeflemiştik o hedefe ulaştık. Şimdi Tıbbı Aromatik Bitkilerde katma değer daha yüksek bitkileri yetiştirecek seraları bir araya getireceğiz hem de onların ilaç hammaddelerini üretmek için sanayiinin de içine katarak daha katma değeri yüksek bir seviye ye taşıyacağız.”

Bölge için belirlenen Ağaç ve orman ürünleri entegre üretim tesisi yatırımlarına da değinen Demir, şöyle devam etti;

“Ağaç ve Orman Ürünleri zaten Zonguldak’ın var olduğu bir sektör. Türkiye’nin en çok orman ürünü üretimi yapılan bölgesi Batı Karadeniz. Bölgede çok ciddi bir üretim var. Bu kadar orman üretimde ve yani kerestecilik yanında varız. Mobilya’da başlangıç düzeyinde yatırımlar var. Dolayısıyla bunu ihracata çalışabilecek, lüks masif mobilya sektörüne doğru taşımamız yani katma değeri artırmamız lazım. Ağaç İşleri ve Mobilya İhtisas Organize Sanayi kurma niyetimiz var. Yani bu sektörde de hammadde üreticisi olmaktan ziyade nihai ürün ve ihracatçı konuma geçmek istiyoruz.”