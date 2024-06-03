125 yıllık birikim

Otomotiv yan sanayinde yedek parça üreticileri ya da günümüzün elektronik ve yazılım tedarikçilerinden başka, otomobillerin kullanım sürecinde çok hassas iki önemli başlık, lastikler ve madeni yağlar, nitelikleri sürüş güvenliği ve araç sağlığı için büyük önemle yer alır.

Bugün, araç motorlarının düzgün çalışması için temel bileşen olan, doğru seçilmesi ve düzenli olarak değiştirilmesi gereken üretici onaylı madeni yağlardan bahsetmek istiyorum.

Motor içindeki hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltarak, aşınma ve yıpranmayı önleyerek, motorun daha uzun ömürlü olmasını ve daha verimli çalışarak daha iyi performans göstermesiyle daha az yakıt tüketimi sağlaması gibi bir dizi önemli katkı sağlayan madeni yağlar, motor içindeki sıcaklığı dağıtarak aşırı ısınmayı önler, soğutma işlevi görürler. Ayrıca motor içindeki kir, tortu ve yanma kalıntılarını temizlerler, metal yüzeyleri korurlar ve paslanmayı önlerler. Contalar arasındaki boşlukları doldurup sızıntıyı önler ve motorun yağ kaybını azaltırlar. Hem yüksek sıcaklıklarda viskoziteyi koruyarak motorun düzgün çalışmasını sağlarlar hem de düşük sıcaklıklarda kolayca dolaşarak soğuk çalışmada hızla yağ basıncını sağlarlar.

Valvoline, Mobil 1, Helix ve Castrol’ü bu başlığın öncüleri olarak biliyoruz. 1899’de İngiliz Charles Wakefield tarafından trenler ve ağır makineler için üretilen yağlayıcılar, 1909'da adı hint yağından türetilen Castrol ismiyle günümüze kadar motor yağları, şanzıman sıvıları, gresler olarak geliştirildi. İmalat, denizcilik ve havacılık gibi sektörler için metal işleme ve endüstriyel yağlayıcılar, Edge, Magnatec ve GTX gibi yüksek performanslı sentetik yağlar, fren sıvıları, soğutucular, bakım spreyleri gibi servis ve bakım ürünlerini sürekli yenileyen Castrol, modern motorlar için yağ teknolojilerinin Ar-Ge’sinin yanında Formula 1, MotoGP, WRC, GT ve hatta Formula E gibi ekstrem şartların sınavı olan motor sporlarında özel formülasyonlarla mühendislik desteği verirken, ürün ve operasyonlarının çevresel etkisini azaltmak için de büyük çaba gösteriyor.

Mobilitenin kolaylaşması Onward, endüstriyel performansı güçlenmesi Upward ve değişen ihtiyaçlara odaklanarak çeşitlendirme Forward olmak üzere geleceğe yönelik stratejilerini elektrikli araçlardan uzay, hava, kara ve deniz endüstrileriyle yeni nesil veri merkezleri gibi gelişen ve değişen sektörlere uzmanlığını taşıyan Castrol’ün merkezi Pangbourne’de 60 milyon dolarlık elektrikli araç batarya test merkezi kurmuş olması da yenilikçiliğini kanıtlıyor. Hatta NASA’nın InSight ve Perseverance Mars keşif araçları için farklı atmosfer koşullarına uyum sağlamak üzere geliştirilen Braycote yağları da öne çıkan teknolojileri arasında…

Bu arada Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya’nın Genel Müdürü Nilay Tatlısöz ile yaptığımız söyleşide; Gemlik’te 2023 yılında 100 milyon litre madeni yağ üretimi yaptıklarını ve bunun yüzde 15’ini 24 ülkeye ihraç ettiklerini öğrendim. Küresel Ar-Ge ağının önemli bir parçası olan Türkiye’nin emisyonları da düşürdükleri teknolojik altyapı güncellemeleriyle üretimde 2,2 kat hızlandıklarını, 5,5 milyon dolarlık hiç el değmeyen yeni dolum hattıyla kapasite artırımı çalışmalarına da hızla devam etiklerini anlatan Tatlısöz, Avrupa’da ilk kez plastik miktarı yüzde 20 az olmasına rağmen 2 kat daha dayanıklı ambalajlar kullandıklarını söylüyordu. Konvansiyonel motorluların yanında hibrit Transit’lerin ilk dolumunda ve elektrikli modellerin sıvı teknolojileri ve mühendisliğinde Ford Otosan’la işbirliklerini, motor sporlarında da Castrol Ford Team Türkiye’ye desteklerini sürdürdüklerini belirtiyordu.

24 yıldır BP çatısı altında kaynaklarını ve küresel erişimini büyüten Castrol’ün Türkiye tesisleri, Avrupa’daki 8 üretim noktasından biri olarak Gemlik’e yapılan yeni yatırımlarla lojistik ve üretim açısından güçlenirken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık 700 milyon litrelik üretim hacminin yüzde 12’lik payını da ürünlerini çeşitlendirerek yükseltiyor, özellikle son iki yılda çift haneli büyüyerek ihracat gelirlerini dolar bazında ikiye katlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Trafikteki her 10 aracın 3’ünün karterinde Castrol madeni yağı olması gibi gösterdiği performansla ABD, Çin ve Hindistan gibi önemli ve büyük pazarlarla birlikte en çok yatırım yapılacak 4 bölgeden biri olmayı da başarmışlar.

Küresel anlamda Renault Grubu’nun kullandığı endüstriyel yağlarının yanında güç üretme ve aktarma aksamı mühendisleriyle yakın çalışmalarına Alpine F1 ekibine know-how ve dedike yağlama ürünü aktaran Castrol, TransAnatolia Rallisi’nde koşan motorsikletlere özel Power1’i de geliştirmiş.