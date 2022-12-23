2023 ne getirecek?

Bir yılın daha sonuna geldik. “İyi ki sona eriyor, aman geçsin” mi demeli, “keşke bitmeseydi…” diyecek olan var mı? Sanırım ikinciyi dillendirenler petrol zengini üç beş ülkeyle sınırlı ama hayatın olağan akışındaki bizler “Durdurun Dünya’yı İneceğim Ben” deyip durduk… Nasıl çıkarız işin içinden bilemiyoruz. Gelecek yıl için ümit beslemek eski yılsonu ya da yılbaşı gibi değil. Ödümüz koparak, yüreğimiz titreyerek dilekleri içimizden geçiriyoruz. Gelen gideni aratır, aman büyük konuşmayayım şeklinde, “buna da şükür” tarzında tevekküle sığındığımız bir hayat benimsedik.

Kolay değil, bilime koyduk olmadı, şansa bağladık olmadı… Acaba bir kez de mitolojiden başlasak, gezegenler boyutuyla baksak olmaz mı? Zaten geriye fazla da bir seçenek kalmadı.

Finans kariyerini tarih eğitimiyle harmanlayarak ortaya uluslararası boyuta taşıdığı enteresan bir meslek çıkaran Astrolog Hakan Kırkoğlu’na geçmişi bıraksak geleceğe baksak neler söylersiniz diye sordum. Aslında biz bunu her yılsonu gerçekleştiriyoruz. Son buluşmamıza sizi de davet etmek istiyorum. Youtube’da erişebileceğiniz söyleşi öncesi anlaşmamız, aktaracaklarının bir trend okuması olduğunun altını çizmemdi ki, hemen kabul ettim. Çağ atlayan Türkiye’nin internet alt yapısı maalesef ip bile atlayamadığı için istikrarsız bağlantı zor anlar yaşattı, ara sıra donan görüntümüze gezegenler de el atmadı.

İşin şakası bir yana, tarih – ekonomi ve gelecek kriterleri üzerinden trend okumak ortaya hiç beklemediğim kadar ters köşe bir söyleşi çıkardı. Türkiye’de seçimlerden, ekonomiye… Ekrem İmamoğlu’nun burcundan Putin’in doğum tarihine… ABD Çin savaşlarının gezegen boyutuna… şaşırtıcı açılara sahip gezegenlerin Rus İhtilali, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, Avrupa Birliği ile Putin ilişkilerine kadar uzanan etkisine ve daha birçok gelişmeye ve geleceğe uzandık.

Plüton’dan korkalım mı?

Cüce gezegen olarak isimlendirilen Plüton’un, 2023’te Oğlak burcundan 2044 yılına kadar kalacağı Kova burcuna geçmesi ne anlama geliyor? Hayatımıza Plütokrasi gibi siyasi kelimeler hediye etmiş olan Plüton, Yer Altı Tanrısı Hades. Gezegenler arasında dolaşırken misafir olduğu gezegene ne tür etki yaratıyor? Daralma, ekonomik kriz, gelenek, geçmiş simgeleri kucaklayan Oğlak ile Plüton birlikteliğinin kimseye yaramadığını söylesem… ne dersiniz? Plüton tarihte daha ne tür izler bıraktı? Örneğin 1789 Fransız Devrimi’ne böyle bir anlam yüklemenin gezegenlerin hareketlerini incelerken faydası olur mu?

Sosyal sınıfları anlatan bireysel özgürlükler, demokrasi, geleceğe bakan, rasyonel, bilim, teknoloji ve yenilikçi fikirleri temsil eden Kova’da park edecek Plüton biraz daha sevgi dolu, kucaklayıcı hareket eder mi? Yoksa demokrasiyi tehdit eden siyaset çalışmaları mı göreceğiz?... Avrupa’da ve aslında neredeyse tüm dünyada gördüğümüz sağın ve milliyetçi akımların, korumacılığın yükselişini neye borçluyuz? Liderlerin geniş halk kitlelerini baskılayarak dizginleme çalışmaları Plüton’un Kova’ya geçince sertleşebilir mi?

Gezegenler neden bu kadar hareketli?

Gezegen hareketleri baş döndürüyor. Uranüs 2025’te İkizler burcuna, Neptün 2026’ta Koç burcuna geçecekmiş… 2029’a kadar gezegenler arasında uyumlu açılar görülecek mi?

Bu hareketlilikten, akademik dünyada bilimsel çalışmaların tetiklenmesi, yeni motivasyon kayanlarının ortaya çıkması, endüstride devrimsel gelişmeler gibi bereketli işler bekleyelim mi?

Avrupa’nın ortasında savaşı durduramıyoruz, acaba gezegenlerin elinden bir şey gelir mi? 2026’da Koç burcunun sıfır derece açısı ne kadar önemli? Geçmişte Koç’ta sıfır derece açı neler etmiş biliyor musunuz? Satürn ile tutkulu idealleri simgeleyen Neptün döngüsünün Rusya’yla ilişkilendirilecek bir yanı olabilir mi? Örneğin 1917 Bolşevik İhtilaliyle Çarlık Rusya’sının sona ermiş olması, 1956’da Stalin’in ölümünün, 1988-89 Belin Duvarı’nın yıkılması… zorlayalım mı hafızaları ilişki kuralım diye? Rusya lideri Putin’in burcu terazi. Güneş tutulması Terazi ve Koç’ta gerçekleşecekmiş… korkmalı mıyız?

Güneş Mars’la buluşunca

Peki iki yılda bir Güneş’in Mars’la yan yana gelmesi ne oluyor? Eylül 2019’dan itibaren Güneş’le Mars’ın birlikteliği bize pandemiyi hediye etmiş olabilir mi? Güneşle Mars’ın 2021’de Terazi’de buluşup 2023’e kadar burada kalacak olması ne anlama geliyor; denge mi yoksa savaş mı? Kasım’dan sonra, üstelik 2026’ya kadar Güneş ve Mars “winner takes it all” diye hareket eden Akrep’e kayıyor, korku temalı filmler mi göreceğiz? Güneş’le Mars’ın 2026’dan sonra turuna Oğlak’ta devam etmesi Avrupa Birliği ile Rusya ilişkilerinde barışla sonuçlanabilecek bir evreye işaret ediyor mu?

Türkiye’nin Halleri

Jüpiter yılda bir kez bir burca ilerlermiş. Girdiği her burca da dinamizm taşırmış. Jüpiter, liderlik, risk eğilimi, cesaret, hırs iddia gibi dikkat çekici özellikleri bulunan Koç’a 16 Mayıs’a kadar misafir olacakmış… Türkiye’de seçimlerin bu döneme planlanmış olması bize ne söylüyor?

Türkiye’nin doğum günü 29 Ekim, burcu Akrep. Venüs bu yılın yöneticisi. 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında açılacak pencere liderlik temasına uzanır mı? Daha fazla iletişim, esneklik görme olasılığımız var mı? Ekim sonrasında uzlaşma zemini yaratabilir miyiz? Nisan Mayıs arası ne kadar hareketli geçecek? Ekonomide rahatlama olacak mı? Komşularla ilişkilerden ne çıkacak? Diyalog ve hareket görebilecek miyiz?

Yoruyor!

Sertleşme, kutuplaşma nereye kadar sürecek? Plüton Kova’ya geçip güneşte sert açı yapınca burcu Akrep olan Türkiye’de ne olur? Geçmişte tam da böyle zamanlarda neler yaşanmış? 1941-43’te; 2’nci Dünya Savaşı ve İsmet İnönü’nün çabasıyla Türkiye Sovyet baskısına karşın savaşın dışında kalmayı başarıyor… 1959-60’da; 27 Mayıs askeri darbesinin bu dönemde olması tesadüf mü? 1985-86’da Plüton Kova ve Güneş’te yine sert açıda; Özal’ın ekonomi politikalarıyla tanışıyoruz, 2010-11’de Deniz Baykal istifa ediyor CHP yola Kemal Kılıçdaroğlu’yla devam ediyor. Balyoz Darbe iddianamesi kabul görüyor… 2026-27’de de yaşanacak yeni bir döngü var. Satürn Neptün’le birleşince Türkiye’de siyasi hareketlilikten ne beklemeli? Yoruyor!

2023’ü sormaya korkuyorum!

Ekonomide doğru yolu, komşularla ilişkilerimizde huzuru bulur muyuz? Diyalog, esneklik, uzlaşı, pozitif yönde adımlar atılabilir mi?... Yeniden yapılanma Türk dış politikasında mümkün olur mu? 2023 kadın temelli politikalar umut verir mi? Venüs’ün Temmuz ayından sonra iyi bir konumda olması nefes aldıracak mı?

Biz bize olmak yetmiyor. Her an hayatımızın içinde olan süper güçlerin halleriyle yatıp kalkıyoruz. Onlara ne olacak? Çin büyük oyunculardan biri. Çin astrolojisinde 2022 kaplan yılı… Neler yaptı dünyaya!... 2023 tavşan yılıymış. Barışçıl bir yıl olması beklenebilir mi? Köşeler yuvarlanır mı? Yengeç burcundaki ABD, görülmemiş tarihi döngüler yaşıyor, ufukta toparlanma görünüyor mu? Bu dağınıklık daha çok konuşturacak mı?

Deli deli bir sürü soru! Ama biraz olsun kafayı boşaltıyoruz böyle tatlı konularla.

Yaşayıp göreceğiz.

Hakan Kırkoğlu’yla söyleşiyi Youtube’da, Spotify’da, yaprakozer.com’da bulabilirsiniz.