'2024, Gedik Kaynak’ın sıçrama yılı olacak'

AHMET SEVÜK - GEDİK KAYNAK İCRA KURULU ÜYESİ

Gedik Kaynak, “sürekli büyüme, sürekli iyileştirme, yeni ürün geliştirme, yeni ve mevcut pazarlarda farklı kanallara yönelme” felsefesiyle 2023 yılında da büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yıl Hendek’teki yeni yatırımımızı tamamladığımız, her anlamda yenilendiğimiz geliştiğimiz bir yıl oldu. Kurulu kapasitemizi maksimum oranda kullanıma hazır hale getirdik, üretim makinelerimizi yeniledik, yeni ve daha üstün teknolojilere sahip hatlar aldık, böylelikle hem verimliliği artırdık hem de maliyetlerimizi azalttık. Son olarak, yepyeni bir kaynak makinası üretim tesisini tamamlayıp devreye almak üzereyiz. Hendek’teki yeni yatırımımızla tek çatı altında, Avrupa’nın en büyük sarf malzemesi ve ekipman üreten tesisi olma yolunda attığımız dev adımla 2024 ve sonrasında daha hızlı büyüme hedefindeyiz. Geçtiğimiz yıla nazaran 2024 sıçrama yılımız olacak.

Yeni ürünler

Türkiye hala çok dinamik ve büyük bir pazar. İç piyasada satış hacmimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Portföyümüzde, kaynaklı imalatla ilgili her tür örtülü elektrod, gazaltı ve tozaltı kaynak teli, özlü kaynak teli, tozaltı kaynak tozu, her tür invertör cinsi kaynak makinası, bunlarla ilgili her türlü aksesuar, yedek parça bulunuyor. Bunlara ek olarak, Roboweld markasıyla robotik otomasyonlu kaynak uygulamaları alanında hizmet veriyoruz. Tabii ki, yeni ürünler geliştirme ve pazara sunma, misyonumuzun en temel bileşeni. Mevcut ürün portföyümüzü lazer kaynak ve kesme makinaları, AR ve VR destekli kaynak simülatörleri, kenetsiz (seamless) özlü teller, WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) komple çözümleri, yeni üst teknolojili kaynak makinalarını ekledik. Bu yeni ürünlerimizde iddialıyız.

Global yapılanma

90’lı yıllardan bu yana global pazarda varlığını güçlendiren Gedik Kaynak, GeKa markasıyla kaynak teknolojileri endüstrisinin güçlü oyuncularından biri konumunda.

Türkiye’nin yanı sıra Gedik Ortadoğu, Gedik Asya, Gedik Balkanlar ve geçtiğimiz yerel bir şirketi satın alarak güçlendirdiğimiz Gedik Azerbaycan şirketlerimizle global pazarda müşterilerimize çok daha yakın olmak ve ilişkimizi “yerel” düzeyde yönetmek yoluyla büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca her türlü ürün ve hizmeti dünyanın farklı bölgelerinde üretip ve/veya tedarik ederek müşterilerimize en uygun kaliteyi en uygun maliyetle sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda bu yıl Hindistan’da da üretime başlayacağız.

Eğitimle fark yaratıyoruz

Kaynak sektöründe hem Türkiye hem de dünyada en önemli sorun yetişmiş uzman ihtiyacı. Her kademede ihtiyaç büyük. Bu nedenle, bir yandan insan ihtiyacını en aza indiren her türlü çözüm üretme ve geliştirmek gerekiyor. Diğer yandan insan kaynağının eğitimi kritik önem taşıyor.

Gedik Kaynak, sadece ürün sunmuyor. Kaynaklı imalatla herhangi bir biçimde ilgilenen bir işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü ürün ve hizmeti tek çatı altında sunuyor. Belki daha da önemlisi, Gedik Kaynak, “kaynağı öğretiyor”. Gedik Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu ve Gedik Üniversitesi ile eğitimin tüm kademelerinde, tabii ki kaynaklı imalat için gereken tüm insan kaynağına mesleki eğitimi en yetkin biçimde sunuyor. Bunun en uç noktası, kaynak mühendisliği eğitimi. Türkiye’de kaynak mühendisliği eğitimi Gedik tarafından veriliyor. International Institute of Welding’in Türkiye’deki yetkili tek organı Gedik. Verilen eğitim ve sertifikasyon tüm dünyada geçerli. Gedik Test Merkezi ise, yine akredite bir test laboratuvarı olarak, her türlü tahribatlı ve tahribatsız muayene hizmetlerini ve inspektörlüğü sunuyor.