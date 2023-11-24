2024 KOBİ’ler için finansal dayanıklılık yılı olacak

Dr. Yılmaz Sönmez

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucu CEO’su

Küresel ekonomik konjonktürdeki daralma eğilimi sürerken şirketlerin karşılaştığı mali zorluklar hiç olmadığı kadar güçlü ve çok boyutlu bir şekilde varlığını sürdürüyor. Küresel kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlara göre, savaşın etkisiyle emtia ve gıda fiyatlarında “çifte şok” etkisi öngörülürken, küresel büyüme aşağı, küresel enflasyon ise yukarı yönlü revize ediliyor. Diğer yandan, küresel ticari iflasların 2023 yılında %6, 2024’te ise %10 oranında artması bekleniyor. Ticari iflasların merkezinde ise en zayıf halka konumunda bulunan KOBİ’ler yer alıyor.

KOBİ’ler mali disipline özen göstermeli

Dünya ve Türkiye’de istihdam, üretim ve ihracatın bel kemiği niteliğindeki KOBİ’ler ise bu süreçte en çok zorlanan aktörler olarak öne çıkıyor. KOBİ'lerin bu zorlu süreci mutlaka dikkat etmesi gereken hususların başında mali disiplin, verimlilik ve tasarruf geliyor.

2023 yılında tüm dünyada KOBİ'lerin %60'ı nakit akış sorunları yaşarken, iflas eden şirketlerin %82’sinin en önemli gerekçesi finansal sorunlar oldu” diyen Dr. Yılmaz Sönmez, bu konuda şunları belirtiyor: "KOBİ'lerin, gelirlerini ve giderlerini yakından izlemeleri ve etkili bir bütçeleme ve nakit yönetimi stratejisi geliştirmeleri hayati önem taşıyor. Finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde öz kaynak odaklı, serbest nakit akışına odaklanan yaklaşımlar büyük önem arz ediyor. Bu nedenle KOBİ’ler için 2024 yılında mali disiplin her şey değilse de, açıkça “çok şey” anlamına gelecek.

Mali disiplinin içermesi gereken en önemli unsurları sırasıyla; etkili bütçeleme ve nakit yönetimi, borç yönetimi, ucuz alternatif finansman istihbaratı, risk yönetimi, çeşitlendirme ve yedek kaynaklar. İş sürekliliği planları oluşturun ve işletmenizi olası risklere karşı koruyun. Gelir kaynaklarınızı çeşitlendirerek, tek bir gelir kaynağına bağımlılığı azaltın. Acil durumlar için yedek kaynaklar oluşturun. İşletmenizin sürdürülebilirliğini korumak için bir acil durum fonu veya kredi hattı gibi kaynaklara erişim sağlayın.

Altın başlıklar: Verimlilik ve tasarruf

2023’te KOBİ’ler için zorlu iklimin varlığını sürdürdü. Maliyet yönetiminin önemli bir boyutunu ise verimlilik oluşturuyor. KOBİ'lerin verimliliklerini artırmak için iş süreçlerini iyileştirmesi gerekiyor. Nitekim, iş süreçlerini optimize eden KOBİ'lerin %75'i daha yüksek karlılık elde ederken, işletmelerin %68'i, verimliliği artırmanın maliyet tasarrufuna yol açtığını belirtti. 2023 yılında KOBİ'lerin %45'i, finansal dayanıklılıklarını artırmak için tasarruf önlemleri aldı.

KOBİ'ler, iş süreçlerini gözden geçirip otomasyon ve dijitalleşme gibi yenilikçi çözümleri daha fazla değerlendirmelidir. Ayrıca Türkiye ekonomisinin %97’sinden fazlasını oluşturan bu yapılar, gereksiz harcamalardan kaçınarak ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak finansal dayanıklılıklarını artırabilirler.

Fırtınalı havada hedefe ulaşmak mümkün

KOBİ'lerin 2024 yılında mali disiplin, verimlilik ve tasarruf konularına odaklanmasının işlerini güçlendirecek.

Finansal dayanıklılık, KOBİ'lerin uzun vadeli başarı ve büyüme için kritik bir faktördür. Bu zorlu ekonomik dönemde, KOBİ'lerin sağlam bir finansal temel oluşturması ve iş süreçlerini iyileştirmesi hayati önem taşıyor. Ayrıca, finansal kararlarını sağlam bir temele dayandırmaları gerekiyor. Bunun için sezgiler ya da kulaktan dolma bilgilerden ziyade güçlü finansal ve mali danışmanlık yaklaşımlarından faydalanmalı.

2024 yılı KOBİ'ler için zorluklarla olduğu kadar yeni fırsatlar ve başarılarla dolu bir yıl olabilir. Saydığımız adımları izleyerek, işletmenizin finansal sağlamlığını artırabilir ve beklenmedik zorluklarla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Ancak, bu fırsatları değerlendirmek için doğru stratejileri benimsemek ve uzman bakış açısını işletmeye entegre etmek çok önemli.