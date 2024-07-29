2030 yol haritası

Elektrikli araçlar hakkında kamuyu bilgilendirme amacıyla çalışmalarına devam eden Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), Ernst&Young ile 2020 yılında başlattığı "Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası" çalıştayının Fark Labs'in katkılarıyla düzenlenen ikincisinde de elektrikli ulaşım sektörünün geleceğine dair önemli çıktılar ve çözüm önerileri sundu. Bu yıl, 100’ün üzerinde sektör temsilcisi bir araya geldi. 7 aşamalı çalıştayda hücre ve hammadde tedariki başta olmak üzere 10’dan fazla engel belirlenirken; otomotiv yan sanayi, enerji talep ve tedarik durumu, şarj istasyonları ve şebeke altyapısı, akü ve batarya teknolojisine ait Ar-Ge projelerinin hızlandırılması, dijitalleşme ve tüketici kullanım alışkanlıkları gibi kritik konuları masaya yatırdı.

Enerji verimliliği, emisyon azaltımı ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknoloji trendlerinin sektöre etkileri geniş kapsamlı olarak tartışıldı. Elektrikli ulaşımın geleceği için dijital çözümler ve yenilikçi teknolojilerin önemi vurgulandı. Otomotivin stresli ve kararsız dönüşümü, batarya maliyetleri ve Çin’e bağımlılık gibi sorunlar ele alındı. Yerli hücre üretimin teşvik edilmesi, regülasyonların şeffaflaştırılması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi gerektiği belirtildi. Çalıştayda, batarya ve elektrik depolama teknolojilerinde maliyetlerin azaltılması ve Türkiye’deki üreticilerin desteklenmesi için çeşitli öneriler sunuldu.

Mevzuatın yetersizliği, trendleri yakalama yönünde yüksek yatırım bütçeleri ve altyapı eksiklikleri gibi problemler üzerinde durulan çalıştayda, şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve şebeke altyapısının güçlendirilmesi için çözüm önerileri geliştirildi. Yatırım teşvikleri ve şarj istasyonlarına yönelik denetleme kuralları ve standardı belirleyecek düzenlemelerin eksiksiz olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Tüketicilerin bilgi eksikliği, dijitalleşme süreçlerinin yavaş ilerlemesi ve güvenlik konuları ele alınarak, dijital işbirlikleri, eğitim programları ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması gerektiğinin de altı çizildi.

Çalıştayın sonuç raporunda, devletin teşviklerle sektöre destek vermesi, kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve regülasyonların uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilirken; elektrikli araç sektörüne uzman personel yetiştirmek için eğitim programları oluşturulması ve ayrıca kullanım ve sonrası süreçler için de kolaylaştırıcı dijital çözümler geliştirilmesinin önem arz ettiği de hatırlatıldı.

TEHAD ve Fark Labs kaynaklarında ayrıntılı olarak yer alan, sektörün ve kamunun başucu kaynağı olması beklenen bu rapor, Türkiye’nin elektrikli mobilite alanında doğru adımlar atması yönünde tüm kurum ve kuruluşların rekabetten dolayı ortak zeminde buluşamamalarına rağmen birlikte hareketi için bir rehber olarak da kabul ediliyor.

Enerji ekosistemi altında teknolojimizi ve insan kaynağımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmak, daha iyi bir geleceğe taşımak, elektriklenmiş ve tam elektrikli taşıtlarla sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler geliştirmek, şehirlerin hava kalitesini iyileştirmek, karbon ayak izini azaltarak gezegenimizin korunmasına da katkıda bulunmak zorundayız. Ayrıca en gelişmiş ülkeler bile elektromobilite sektöründe henüz “öğrenme” seviyesindeyken, aynı şartlarda Türkiye’nin de yatırım politikası ve stratejik yol haritası kesinleşerek liderler arasına girme şansı olabileceğini değerlendirmeliyiz!..