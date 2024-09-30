Geçtiğimiz hafta hibrit Renault Rafale ve tam elektrikli Volkswagen Ticari Araç ID. Buzz Türkiye lansmanlarında idik. Tesla Türkiye, ilk test aracını ilgili medyalara teste göndermeye başladı. Bu aralar sürüş izlenimlerim için planlanan otomobillerin de tamamı elektrikli… Ancak, markaların sunduklarına bakarak, artık her yer elektriklendi, diyebilmemiz için, önce trafiği egzozlarından kara dumanlar atanların ortadan kalkması gerek. Daha düşük ÖTV’lere rağmen, Ağustos sonu rakamlarıyla pazardaki elektriklilerin payı yüzde 7,7’ye ulaşsa da ve adetlerde 42 binlerle kısmen yükseliyor görünse de, aslında gelişmiş ülkeler gibi hakimiyet söz konusu değil.…

Son ortalamalar. Bataryalı elektrikli araç satın almak istemeyen tüketicilerin çoğunlukta olduğunu göstermeye devam ediyor. Birçok kişi, 2035 yasaklarının büyük ihtimalle iptal edileceğini söylemeye bile başladı.

Diğer yanda; Avrupa Birliği Komisyonu, içten yanmalı araç üreten otomotiv endüstrisini cezalandırmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren 94 gr/km'ye düşürülecek CO₂ emisyon hedefleri uygulanacak ve eşiğinin üzerindeki markalar sert para cezalarıyla karşılaşacak. Renault ve ACEA Başkanı Luca de Meo, satışların yeterli gelmemesi durumunda 15 milyar Euro ceza ödenebileceğini belirtti. AB Komisyonu'nun kararları, bazı VW fabrikalarının kapanmasına ve Avrupa otomotiv endüstrisinin sanayisizleşmesine yol açabilir. Bu durum, Yeşil Anlaşma'nın gözden geçirilmesine yönelik siyasi baskıları ve otomotiv derneklerinin 2045 yılına yönelik çağrılarını tetikliyor.

Sadece dört yıl önce bir milyon otomobil ihraç eden Çin, bu yıl 100'den fazla ülkeye 6 milyon araç göndererek dünyanın en büyük ihracatçısı olma yolunda ilerliyor. Çin yapımı araçların ortalama fiyatı 19.000 dolar olup, Avrupa'daki yeni bir otomobilin yarısından bile daha düşük. Bu durum, Volkswagen gibi markaların yerine MG ve BYD gibi yeni Çin markalarının tercih edilmesine yol açıyor. Eğer Çin ihracatı dört yıl içinde 12 milyona ulaşırsa, pazar dinamiklerinde köklü değişiklikler bekleniyor.

Güney Asya pazarlarında, Batılı markaların ikizleri Çinli üreticiler tarafından 8.000 dolara sunulurken, orijinal araçlar dört kat fiyatla satılıyor. Bu agresif fiyatlandırma, Fiat, Jeep ve Chevrolet gibi markaların Brezilya'da pazar paylarını ciddi şekilde azaltarak 2024'ün ilk yarısında Çin markaları 175.000 araç ihraç etti ve bu oran 2023'e göre %450 artış gösterdi.

BYD’nin yıllık satışları 4 milyona yaklaşırken, Chery 1,25 milyon, SAIC 1,1 milyon, Changan 620 bin ve Geely ile BYD her biri 500 bin adetle Çin’in en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Çin’in büyük ölçekli üretim kapasitesi, güçlü tedarik zincirleri, çeşitli sübvansiyonları ve kendi gemilerine sahip olması, ihracatta bu hızlı artışı mümkün kılıyor. Tesla’nın Şangay gigafabrikası, şirketin toplam küresel üretiminin yarısını oluşturuyor.

Batının asırlık otomobil hakimiyetin parçalanma ihtimali varken; AB Komisyonun yeni emisyon sınırlamalarıyla kendi endüstrisini cezalandırması, şaşırtıcı!..