Ah şu tatiller

Kurban Bayramı vesilesiyle 9 günlük uzun tatilin öncesinde gümrüklerdeki yığılmalarla TSE ve tescil bürokrasisinin yaşattığı gecikmelerle Haziran ayındaki satışlar, kısmen düşük geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD’nin resmi rakamları şu ana kadar çıkmasa da, özellikle yerli üreticilerin 1 haftalık eksik teslimatlarıyla Haziran ayı adetleri 100 bini sadece biraz geçebilecek…

Bu boşluk olmasaydı, ilk 5 ayın 445 binlere ulaşan yüzde 60’lık gelişme trendiyle binek otomobil ve hafif ticari araçların satışları ilk yarıda 570 binlerin üstünde tamamlanabilirdi.

Fakat yine de en az 105 bin adetlere çıkılacağı tahmin edilen Haziran ayı, geçmiş yılların rekorlarını aşacak ve son yıllık ortalamanın iki mislini aşan bir pazara ulaşıldığını gösterecek.

2013’ten bu yana Haziran ortalaması 66 binlerdeyken, sadece üç haftada müşterilere 50 bine yakın daha fazla araç teslim edilebilmiş olması, ayrı bir sektör başarısı…

Ancak, Haziran sonunda pazar 550 bin adede ulaşsa bile, ikinci yarının ilk 6 ay gibi azami süratte geçilemeyeceği konuşuluyor. Üretim maliyetlerinin artışının üstüne yükselen kurlarla ÖTV ve KDV çarpanlarının fiyatlarda “ulaşılamazlık” riskini doğuracağından ve neredeyse iki yıl sonra faizler yükselse bile “satın alamama” ihtimalinden bahsediliyor.

Elbette, önceden verilmiş siparişler ve “fiyat daha da artmadan alayım” diyenler, Temmuz ve Ağustos aylarında da piyasanın hızını düşürmeyecektir. Eylül ve sonrası ise şimdilik kesinlikle fl u görünüyor…

Tecrübeli bazı markalar, sonbaharda aylık 50 bin adetlik satışlara göre acil alokasyon planları da yapmaya başlamış…

Diğer yanda yatırım amaçlı otomobil saklayanların, nakite dönmek için ellerindeki araçları çıkaracakları ve sıfır kilometre satışlarıyla kısmi rekabet oluşturacakları da öngürülüyor…

Fakat; umarız, kurlar dengeye oturur, ÖTV matrahları yeniden ayarlanır, lojistik sorunları olmaz ve 2023 yılıyla ilk kez 1 milyon barajını aşabiliriz!..