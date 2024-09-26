Akaryakıt alan taşıtlara taşıt tanıma birimi takılması zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 24/3/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) ile; akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla, daha önce akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilen ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve belirlenen diğer teknik özellikleri taşıyan yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmişti.

Daha sonra ise, 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile; söz konusu düzenleme ve çalışmaların devamı mahiyetinde olmak üzere;

- Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulması zorunluluğu getirilmesi,

- Akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt (benzin, motorin, LPG, doğalgaz ve benzeri ürünler) satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin teknik özelliklerin belirlenmesi,

- Bahse konu sisteme ilişkin uygulamaların Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen firmalar tarafından mükelleflerin ve nihai tüketicilerin kullanımına sunulması,

- Sistem kapsamında bilgi paylaşılması ile

uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmişti.

Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarında (taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan) UTTS’nin kurulması zorunlu tutulmuştu.

Keza, anılan Tebliğ ile UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında düzenlenecek belgelerin nasıl olması gerektiği de belirlenmiş ve buna uygun düzenlenmeyen belgelerin Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağı belirtilmişti.

Öte yandan, anılan Tebliğle; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB-Yakıt verilen taşıtların yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden birim) takılması zorunluluğu getirilmişti. Anılan zorunluluk devam etmekte olup, bu kapsamdaki taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar TTB takılması unutulmamalıdır.

Bu kez, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile TTB takılması ile ilgili ilave zorunluluklar getirilmiştir. Anılan Tebliğ düzenlemesine göre;

- 1/7/2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan taşıtlara kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde,

- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar dışında olup, taşıt tanıma sistemi kullanan diğer taşıtlara ise 30/6/2025 tarihine kadar

TTB takılması zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Tebliğde belirtildiği üzere;

- 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen, genel bütçeye dâhil dairelerle, özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine ait taşıtlar,

- Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına ait taşıtlar

bu Tebliğle getirilen TTB taktırılması zorunluluğu kapsamında değildir.