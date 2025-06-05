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  4. İndirimli orana tabi teslimlerde yıl içinde nakden iade talebine son

İndirimli orana tabi teslimlerde yıl içinde nakden iade talebine son

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ

Bilindiği üzere; KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesine göre; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini;

- En geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil),

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı    Kanunla    yapılan    değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen  teslim  ve  hizmetlerle  ilgili  olup  indirilemeyen  ve  tutarı  Bakanlar Kurulunca  tespit  edilecek  sınırı  aşan mahsuben  iade  edilmeyen  verginin  yılı içinde  nakden  iadesiyle  ilgili  sektörler, mal  ve  hizmet  grupları  ve  dönemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı .Bu  yetki  çerçevesinde,  indirimli  orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 10 uncu maddesi ve Karar eki (II) sayılı listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sırası kapsamındaki malların    teslimlerinden    doğan    KDV iadelerinin,    yılı içinde nakden iade edilebilmesi mümkün hale getirilmişti. 

Bu kapsamda, indirimli orana tabi gıda maddelerinin tesliminden kaynaklanan KDV iade alacakları için de 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren, yılı içerisinde nakden iade talep edilmesi mümkündü.

Buna göre; takvim yılının Ocak-Haziran arası vergilendirme dönemlerindeki indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade alacakları en erken ilgili yılın Haziran dönemi, en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebilmekteydi.

Ancak, 27 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 54 Nolu KDV Genel Tebliği ile, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; KDV Genel Uygulama Tebliği’nin  “III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM-C. İNDİRİM-3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi” bölümü başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılarak, indirimli orana tabi teslimlerde yılı içinde nakden iade uygulamasına son verilmiştir.

Dolayısıyla, indirimli orana tabi teslimlerde artık yıl içinde nakden iade talebinde bulunulamayacaktır. Öte yandan indirimli orana tabi teslimlerden doğan iadeler;

- Yıl içinde mahsuben,

- İzleyen yılda ocak-kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilerek nakden veya mahsuben

talep edilebilecektir.

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