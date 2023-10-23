Akıllı kardeşler

Avrupa pazarı, Çin’de üretilen ve 20.000 Euro’nun altına satılan elektrikli araçlarla dolup taşmaya başlayınca; Citroen, Peugeot, DS, Maserati, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat, Vauxhall ve Opel arasından özellikle yüksek hacimli markalarıyla Stellantis, yepyeni bir ekonomik seçenekler atağına geçiyor. Bu zorlu mücadele için de düşük maliyetli seçeneklerini Stellantis Akıllı Araç Mimarisi’nden çıkarmaya başlıyor.

Stellantis, PSA ve Fiat Chrysler’in birleşmesiyle 2021’de oluşturulan 14 markalı grubun Dare Forward 2030 stratejik planı kapsamında yeni nesil otomobilleri için küçük, orta ve büyük, önden, arkadan ve dört tekerlekten çekiş kurulumlarını destekleyebilecek, her birinde yılda iki milyon araç üretilecek dört yekpare alt yapı, STLA Small, STLA Medium, STLA Large ve gövde üstü kamyonetler ve SUV’ların temelini oluşturacak STLA Frame isimlerinde mimariler hazırlanmıştı. Fakat, bunları temel almayan ve bu ana platformlar tam olarak devreye alınmadan yepyeni bir düşük maliyetli bir platform piyasaya sürecek olan Stellantis, öncelikle Citroen markasıyla PSA’nın CMP’sinden türetilen düşük maliyetli Smart Car mimarisine Çin’de üretilen bir batarya paketini entegre ediyor.

Yeni Avrupalı ë-C3 ile başlayan bu verimli platformdan Hindistan ve Güney Amerika gibi pazarlarda, bölgeye özgü yeni Citroën modelleri ile Avrupa dışında da bu platformdan yararlanılıyor. Slovakya’daki Trnava fabrikasını baştan aşağı değiştirerek bu ë-C3 ve 7 koltuklu Aircross modellerinin üretim üssü yapan Stellantis, diğer volüm markaları için de SUV’lar da dahil olmak üzere, daha büyük ve daha küçük araçları destekleyecek kadar esnek yapıdaki bu mimariyi Avrupa veya Fas’taki diğer fabrikalarında da kullanabilecek.

Avrupa’nın en kolay ulaşılabilir B-segmenti elektriklisi olmak için, 320 km menzillisi 23.300 ve 200 km menzillisi 19.990 Euro fiyat etiketiyle tüm ülkelerde sabit fiyatla piyasaya çıkacak olan ë-C3’ün yine de “eksiksiz” donanımı dikkat çekiyor. Ucuz Çinli elektriklilere karşı adeta bir saldırı olarak pazara gelirken de, Renault’nun yine Çin’de üretilen A-segmenti Dacia Spring modeli, güncel Zoe ve 2024 Renault 5 elektriklisi ile VW ID.2 gibi “Avrupalı”lara karşı da daha büyük ölçüler ve modern dizayn ile rekabet edecek. Bu küçük Citroen’i daha sonra Fiat’ın 125. yıl dönümü münasebetiyle 11 Temmuz 2024’te gerçekleşecek tanıtıda göreceğimiz yeni Panda ve Opel Crossland’in yerini alacak 25.000 Euro’dan düşük fiyatlı bir kompakt elektrikli SUV gibi grup içinden yedi farklı otomobil daha takip edecek. Bu arada; Amerika kıtasında Dodge ve RAM markalarına bile taşınacak, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülen ve elektrikli araçlar için optimize edilmiş bu platformun içten yanmalı motorlarla çalışan otomobiller için de kullanılabilir olduğunu belirtelim.

Şu anda Fiat 500e ve Corsa-e ile küçük elektriklileriyle Avrupa ve Çin’deki rakiplerine baskı yapmaya çalışan Stellantis, “hareket özgürlüğünün” ancak elektrikli araçların geniş kitlelere sunulmasıyla sağlanabileceğini iddia ederken, yakında yollara çıkacak Fiat 600’e’den yüzde 50 ve e-208 gibi şu an piyasadaki B-segmenti BEV’lerinden yüzde 30 daha ekonomik seçenekleri gelmeden bile Eylül itibarıyla Almanya’da satılan neredeyse dört elektrikli otomobilden biri olmayı ve BEV segmenti satışlarında yüzde 23’lük toplam pazar payı elde etmeyi başarmıştı.

Ocak’tan Ağustos’a kadar küçük otomobil satışları yüzde 8,8 artışla 1 milyon 162 bin 94 adede yükselirken, elektriklilerin payı yüzde 7,1’den yüzde 5,5’e yüzde 17 düşmüş ve 63 bin 560 adede gerilemişti. Avrupa’nın üçüncü büyük segmenti küçük otomobillerde elektrikli modellerin büyümesi yavaşlarken, Stellantis’in bu yeni saldırgan teklifine altta Fiat ve yukarda da Opel/Vauxhall ile Peugeot markaları da ë-C3’ün kardeşlerini üreterek katılacaklar.