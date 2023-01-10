Aksan Kozmetik, bu yıl GES ve otomasyona yatırım yapacak

İş dünyası için 2023’ün oldukça zorlu bir yıl olması bekleniyor. Bir yandan istihdam üzerindeki yükler artarken, diğer yandan üretimin en büyük girdilerinden enerji maliyetlerindeki hızlı yükseliş, sanayiciyi zorlayacak. Türk iş dünyasının patronları, yeni yıla girmeden, özellikle üretimle ilgili verimi artıracak bir dizi projeye başlama kararı aldı. Gözlemlediğime göre, üretimi artırmak için, mevcut istihdamı korumak adına otomasyon yatırımlarına, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için de GES projelerine ağırlık verilecek. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Aksan Kozmetik’in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu’nun da yeni yıl ajandasında aynı konular var. Bu yıl sanayiciyi en çok zorlayacak konuların istihdam ve enerji giderleri olduğunu söyleyen Kutanoğlu, bunlar için birçok formülü devreye almış. Öncelikle enerjiden başlayalım… Manisa’da 95 dönümlük bir arazide 6 milyon dolarlık yatırımla 6 megavatlık güneş santrali kurduklarını açıklayan Kutanoğlu, üretime yılın üçüncü çeyreğinde başlayacaklarını söylüyor. Yatırımın geri dönüş süresinin ise 3 yıl olduğunu açıklayan Kutanoğlu, “Hem fatura ödemeyeceğiz. Hem de kalan enerjiyi satarak kazanç elde edeceğiz. Sanayiciler GES’e yoğun ilgi gösteriyor. Bölgelerdeki enerji kapasiteleri dolmak üzere. Diyarbakır’da kapasite kalmadı. Şanlıurfa dolmak üzere, Malatya doldu” diyor.

3 milyon Euro’luk otomasyon yatırımı

Aksan’ın 3 yıllık geri dönüş süresi olan bir diğer yatırımı da otomasyona olacak. Zafer Kutanoğlu, “3 yılda kendini amorti eden işlere yatırım yapmak gerekiyor” diyerek, mevcut personeli koruyarak üretimi yüzde 30 artırmak için bu yola başvurduklarını açıklıyor. Aksan Kozmetik, sıvı sabun ve ıslak mendil başta olmak üzere DeepFresh, Savon De Royal, Comfort Love, UltraFresh ve Bebe Royal markaları ile kişisel bakım pazarında faaliyet gösteriyor. Yılda 100 bin ton sıvı sabun üreten firma, 500 kişiye istihdam sağlıyor. İç pazarda kendi markalarının satışının yanı sıra Türkiye’nin en büyük zincir marketlerine private label üretim de yapan Aksan, aynı faaliyeti yurtdışında da gerçekleştiriyor. Zafer Kutanoğlu, bu yıl hem iç pazar hem de yurtdışında private label pazarının gelişimiyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Dünyanın her yerinde enflasyon var. Bu enflasyon karşısında ürün grupları belli markalardan private label’lara kayıyor. Avrupa’da private label pazar payı yüzde 40, Türkiye’de 23-25 bandında. Daha gidecek yol var. Dünyada marka satışları düşüyor, private label büyüyor. Bizim daha gidecek yolumuz var. İhracatta yüzde 60 kendi markamızı, yüzde 40 private label yapıyoruz.”

“Rusya hedef pazarımız”

Geçtiğimiz aylarda Turquality programına dahil olan Aksan Kozmetik, yurtdışında 5 ana hedef ülke belirlemiş. Bunlar; İngiltere, Rusya, Dubai, ABD ve Gürcistan. Ancak bugünlerde özellikle Rusya’ya odaklandıklarını açıklayan Zafer Kutanoğlu, “Dünya markaları Rusya’dan çıktı. Raflar boşaldı. Raflar boşalınca, yıllardır giremediğimiz marketler kapımızı çalmaya başladı. 3-4 aydır raflarda yerimizi aldık. Şimdi bu gücümüzü sağlamlaştırmak için orada bir pazarlama ekibi kuruyoruz. Ofis de açtık” diyor. İkinci büyük hedeflerinin ise İngiltere olduğunu belirten Kutanoğlu, burada bir üretim sinyali veriyor. Kutanoğlu, şöyle devam ediyor: “Orada bir yerel ortak bulduk. Raflara ürünlerimizi koymaya başladık. İngiltere özellikle Made in UK istiyor. Dolayısıyla orada yerel ortakla birlikte pazarın gidişatına göre bir üretim merkezi kurabiliriz.”

Güzellik maskesi, krem üretecek

2023 için karamsar olmadığını, bunun nedeninin de üretim çeşitliliğini artıracak olmaları olduğunu söyleyen Zafer Kutanoğlu, “Katma değerli üretime odaklandık. Birçok özelliği olan güzellik yüz maskeleri, anti-aging kremler üretmek için kolları sıvadık. Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında yeni üst segment bir markayla pazara çıkıyoruz” diyor. Dünyadaki yenilikleri ekibiyle birlikte yakın takibe aldıklarını, yılda 10-12 fuara katıldıklarını ve çok sayıda B2B görüşmeler yaptıklarının altını çizen Kutanoğlu, “Bu yıl ihracatı yüzde 25 artırmak istiyoruz” diye konuşuyor.