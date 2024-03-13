Alpine’in şifreleri

2025’te A290 elektrikli hot hatch’i ve bir “crossover GT”yi de ekleyerek 10 yılın sonuna kadar 7 tam elektrikli ürün yelpazesini açacak olan Alpine, sportif karakterini vurgulamak üzere Formula 1’den Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın en üst sınıfı LMP2’ye motor sporları taahhüdüne de girişmiş durumda.

Bu, bir butik spor otomobil üreticisinin üstlenebileceği çok pahalı ve büyük bir sorumluluk. Fakat, neden oluyor ve nasıl? Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, 2020’de Alpine’ın tamamen elektrikli olması gerektiğini açıklamıştı ve neoklasik A110’un tam elektrikli olacağını ve diğer yepyeni Alpine’lerin de niş BEV SUV’ler olacağını duyurmuştu.

Türkiye’ye 2024 yılında 16 adet gelcek olan normal motorlu A110, Dieppe tesislerinde Berlinette geleneğinde çok hafif karbon fiber gövde ustalığıyla şu anda günde 22 adet üretiliyor. Alpine markasının ikinci modeli olacak olan DZ110 kod adlı crossover GT de, aynı noktada üretime hazırlanırken, yeni elektrikli Renault 5’in daha sportif versiyonu ise, Megane E-Tech ile birlikte Douai’de üretilecek.

Elektrikli seçenekler için sinerji

Motor sporları teknolojileri taşıyacak A290’dan başlayarak Alpine DNA’sıyla güçlendirilmiş ve Alpine karakteri sürüş keyfi yaşatacak modellerle adeta bir rüya garajı, Renault’nun Clio ve austral gibi diğer modellerindeki Esprit Alpine donanım paketlerine olan ilgiyi de artıracak.

Yani; 1955’ten bu yana renkli geçmişinde ve A110 ile kanıtlanmış sportiflik birikimiyle marka elektriğe doğru ilerlerken, A290 ve ardından gelecek tüm yeni Alpine’ler, yarış dünyası ile yol otomobilleri bağlantılı, aerodinamik ve malzeme açısından teknolojinin en üst seviyesinde olacaklar. F1 ve WEC ekipleriyle geliştirilen veriler, elektrikli seçenekler için sinerji oluşturacak. 2022’de tanıtılan Alpenglow konsepti de, aslında Alpine markasının tam elektrikli planının ilk göstergesi idi.

Üç versiyonu ile geldi

Renault ve Dacia markalarının Türkiye temsilcisi MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Pazar dinamiklerinde bizleri daha da güçlendirecek yeni markamız Alpine, bildiğimiz otomobil yaklaşımlarından tamamen farklı olan, sportif ve estetik detayların bir arada bulunduğu, geçmiş ile gele

Türkiye’ye artık resmen gelen ikonik Fransız yarış otomobilleri markası Alpine, şimdilik tek bir spor modeli olsa da, iki yıl içinde hızlı elektrikli seçenekleriyle Renault Grubu’nun premium markası olarak boy gösterecek.

ceği birleştirerek günümüze adapte eden premium spor bir marka” diyerek, yarış zaferleriyle ünlü A110 modelinin 3 farklı versiyonuyla Alpine’in Türkiye’ye giriş yaptığını duyurdu. Motor sporları tutkunlarının, özellikle de lüks ve konforu yaşamaktan zevk alanların tercihi olacağı söylenen Alpine, spor otomobil anlayışını bambaşka bir boyuta taşıma iddiasında. İstinye’deki MAİS İstanbul Şubesinde açılan Alpine Center İstanbul, şimdilik A110, A110 GT ve A110 S modellerini opsiyonsuz 5,9’dan 7 milyon TL’ye fiyatlarla sergilemeye başladı.

Renault Grubu’nun lüks tam elektrikli seçeneklerini oluşturacak yeni nesil Alpine’ler için de, böylece ilk adım atılmış ve müşteri ilgisi oluşturulmuş oluyor.