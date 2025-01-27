Amerika ihtişamına geri dönecek (‘MAGA’)

Sen hangi hızla gidersen git Dünya inanılmaz bir hızla ilerliyor, gelişiyor ve değişiyor.

Amerika bir atılım daha yapıyor. Eğer bu atılımı yakalayamazsak, Türkiye’miz teknoloji üreten ülkeler için maalesef sadece bir pazar ve tüketici ülke olacak.

Trump görevi devralır devralmaz 500 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımı açıkladı. Özel sektör bu parayı, Yapay Zeka altyapısına ve kritik teknolojilere yatıracak ve böylece Amerika, tüm rakip ülkelere fark atacak.

Stargate adında bir şirket kuruluyor. Chat GPT’yi yaratan Open AI, Softbank ve Oracle bu şirkete ortak. Plan, veri merkezleri kurarak 100 bin Amerikalıya iş sağlamak.

Buna ek olarak Trump Suudi Arabistan’dan Amerika’ya tam 1 trilyon dolar doğrudan yatırım yapmasını istedi. Suudiler zaten 600 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamışlardı. Trump şu anda Amerikalıların en büyük ticaret ortağı olan Kanadalıların ve Meksikalılarında artık Amerika’da üretim yapmalarını istiyor. Çinlilerin de başka ülkelerde üretim yapıp, menşei Çin’den değiştirilmiş mallarını Amerika’ya gizli kapaklı, vergisiz satmalarını engelleyecek çalışmalara başladı.

Amerikalılar, ilk otomobili yaptılar, uçağı yaptılar, bilimde teknolojide geliştiler, interneti buldular, cep telefonlarını ürettiler, bilgisayarı cebimize soktular, uzaya çıktılar.

Rakip geldi: Çin.

O da bunları yapmaya başladı. Amerikalıları sıkıştırdıkça sıkıştırdı.

Çetin ceviz.

Ama şimdi Amerikalılar, vitesi büyütüp kimsenin taklit edemeyeceği seviyeye çıkmak için tüm güç ve konsantrasyonlarını topluyorlar. ‘MAGA / Make America Great Again’ sloganı, ‘Amerika’yı İhtişama Geri Döndür!’ ile çoğunluğu kenetlendi.

İş dünyası için bu sloganın ekonomik perspektifini çok iyi okuyabilmek büyük önem taşıyor; çünkü bugünden itibaren ekonomik dinamikler bu perspektifle şekillenecek.

Amerika, tüm özel sektörü ve devletinin sermaye ve koruma kalkanıyla, MAGA için Amerika’nın bir sonraki yüzyılda da en büyük güç olması için var gücüyle çalışacak ve bizler bunun sonuçlarını, küresel ekonomiye etkilerini, 5-10 sene içerisinde göreceğiz.

Bilgiyi de eskisi gibi herkese vermeyecekler. Teknolojiyi kendilerine saklayacaklar. Yeni teknolojiyi öğrenmek de taklit edip geliştirmek de güç olacak.

Bizim bunu bilerek, devletin tüm sermayesiyle ve özel sektörüyle relatif olarak daha geri düşmememiz için hemen harekete geçmemiz lazım. Yatırımları yapıp, yüksek teknolojiyi üretmemiz lazım. Hiçbir özel sektör tek başına bunu yapamaz. Bu iş ancak, Çin’in ve Güney Kore’nin yaptığı gibi devletin uzun vadeli stratejisi, yardımı ve desteğiyle olur.

Devletin borcunun Gayri Safi Milli Hasılaya oranı halen çok düşük ve devlet harcamalarımız çok yüksek. Çocuklarımız torunlarımız için devlet harcamalarında tasarrufa gidip, tasarruf ve yeni borçlanmayla yüksek teknolojiye geçmezsek çocuklarımızın kaderi sadece pazar olmak veya modası geçmiş ürünleri üreten ülke olmak olacaktır.

Nasıl tarih kitaplarında İbrahim Müteferrika’yı okuyup matbaa Osmanlıya çok geç geldi çok zaman kaybettik diyorsak, yapay zeka, çip üretimi, uzay, roketler, hidrojen, yüksek teknoloji tarafında atılım yapmalıyız, hem de şimdi! Yazılım ve yüksek teknolojide başkalarına muhtaç olmamamız için atılım yapmak dışında bir yolumuz yok.

Aksi takdirde gelecekte çocuklarımız, bu sefer bu konularla ilgili zamanında atılımı yapamadığımız ve geri de kaldığımızı tarih kitaplarında okuyacaklar.

Bu yazının fikri sevgili kuzenim Atilla Yurdakul’dan çıktı. Ona da sonsuz teşekkürler.

Sağlıcakla kalın.

Kaan