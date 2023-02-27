Araziciler

Korkunç depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm endüstrilerden yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılırken, ilk günlerde kendilerini fark ettiren gruplar arasında, “OffRoad”çular, herkesin çok dikkatini çekti…

Dört çekerli ve en zorlu patikaları bile aşmak üzere donanmış yüzlerce arazi araçlarıyla, kırılmış yollara ve derin kara rağmen en ücra noktalardaki köylere ulaşan ve hatta mezralara kadar çıkan, Türkiye’nin dört bir tarafından gelmiş Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’e bağlı OffRoad kulüplerinin 500’den fazla üyesi, tüm organize çalışmaların arasında can simidi görevi yaptılar.

Arazi birikimleri, ilk yardım bilgileri, kamp alanı oluşturmadan çadır dikmeye pratikleri ve hepsinden önemlisi OffRoad kültürünün en önemli parçası olan yardımlaşma ruhuyla, ihtiyaç sahiplerine ilaç, yiyecek, içecek ve barınma paketlerini ulaştırdılar. Enkaz altından arama kurtarma ve depremzedelere destek çalışmalarında ellerinden gelenin fazlasını aşırı disiplinli şekilde yaptılar.

Elbette, Jandarma Genel Komutanlığı ile askeri genel maksat helikopterleri de, ulaşıma kapanmış noktalara doğru tüm ihtiyaçları taşıdılar… Fakat, 150 bin kilometrekarelik alanın her noktasına her türlü kritik desteğin en kısa sürede nakliyesinin önemi çok büyüktü.

OSD, ODD, OYDER, TAYSAD, OSS üyeleri ve otomotiv ile ilgili tüm markaların maddi desteklerinin hızla bölgeye ulaşmasını da, arazi aracı ithalatçısı ve üreticisi markaların kendi araçlarıyla yardım filoları oluşturduklarını da, motor sporları yarış takımlarının tüm servis ekipmanıyla yardımlara gitmiş olduklarını da ve binlerce müstakil gönüllünün de 4x4 araçlarıyla her yere yetişmeye çabaladıklarını da buradan hatırlatalım…

Hiç kolay olmayan devasa organizasyona, bazı kişilerin “kaba” olarak nitelendirdiği o dev tekerli arazi araçlarının “nazik” katkısı, herkesi şaşırttı…

Sanıyorum, TOSFED, yarışlar, eğitimler ve diğer sosyal sorumluluk projelerinin yanında, gelecekte hiç bir zaman tekrarlanmamasını dilediğimiz doğal afetlere karşı yepyeni bir “Kırmızı Alarm” grubu kurma hazırlıklarına da başlayacaktır.