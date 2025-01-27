Aşırı süratli rakamlar

Gelirlerine baktığımızda dünyanın en büyük şirketleri, Walmart ve Amazon gibi sıralanırken otomotiv endüstrisinden Volkswagen Grubu, Toyota ve Stellantis önde koşmaya devam ediyor. Piyasa değeriyle rekorlar kırsalar da Tesla ve BYD’in 150 ve 100 milyar dolar ciroları üst üste konulsa bile ne VW ne de Toyota’ya yetişemiyor… Stellantis’in bile gelir hacmine ulaşmaktan, şimdilik uzaklar…

Fakat Volkswagen Grubu’nun 9 milyon 27 bin 400 adetlik satışlarına karşın tam elektrikli sayısı 774 bin 800 iken; Tesla 1 milyon 789 bin 226 adetle, VW markalarının toplam BEV satışlarını 1 milyon 14 bin 426 adet geçmiş… VW çatısı altında biriken yaklaşık 350 milyar dolar gelirin içinde yüzde 5 kâr elde etmesinin yanında 310 ve 200 milyarlık gelirlerinde Toyota’nın yüzde 11 ve Stellantis’in yüzde 10 kâr yazabilmeleri de ilginç…

Yani, bir ara not olarak; otomotivde diğer sektörler gibi en çok satan, en yüksek gelire ve kâra sahip olamıyor!.. Mercedes-Benz ve Tesla’nın kârlılıklarının 15’er milyar dolar ile benzer olması da, marjların ne kadar değişken olduğunu kanıtlıyor… Volkswagen Grubu, Tesla'dan 8 milyon 252 bin 600 daha fazla adede ulaşmasına rağmen, sadece 3 milyar dolar daha fazla kazanmış, görünüyor.

Diğer tarafta da; 1,28 trilyon dolar piyasa değerine sahip Tesla'nın 1,79 milyon üretimle araç başına 715 bin dolarlık çok dengesiz bir hesabı da karşımıza çıkıyor. Özellikle de; küresel EV satış büyümesi yüzde 20’ye çıkarken ve Çinli EV’ler tüm piyasaları alt üst ederken, satışlarda 2024 yılında hiç büyümemiş Tesla’ya halen gösterilen bu kadar büyük yatırımcı ilgisine şaşırmaya devam ediyoruz.

Asıl konumuza gelirsek; Çin’in ODMD’si CPCA yani Çin Binek Otomobil Derneği rakamlarında Çin’deki ticariler hariç satışlar, geçtiğimiz yıl yüzde 6,3 artarak 27,19 milyon adede çıkmış. BEV, PHEV, REEV ve FCEV olarak tüm NEV satışları da yüzde 38 gelişerek 12,23 milyon otomobile ulaşmış ve dünyanın bu en büyük pazarının yüzde 45’ini kaplamış…

Çin pazarında 2025 yılında 13,3 milyon EV satabileceği ve yaklaşık 1 milyon denizaşırı ülkelerden gelecek “elektrikliler”i eklediğimizde %21 büyüme beklendiği de konuşuluyor!.. 2024’ü Çin’de 4 milyon 60 bin 493 adetle tamamlayan BYD’nin, 2025'te iç pazar için 5 milyon bataryalı otomobil hedefi de, bu tahminleri doğruluyor.

Çin’de yüzde 9,2 daralmasına rağmen 2 milyonluk VW operasyonu, yüzde 34 yükselen Chery ve yüzde 13,4 azalan Toyota’nın 1,5’ar milyonluk adetleri, yüzde 18 artışla 1,4 milyona yaklaşan Geely ve 1 milyonu geçen Changan, 916 bin 660 adetlik satış yapan Tesla, 892 bin Honda, 850 bini geçen Wuling ve 700 bini aşan Haval satışları da, o devasa pazarda rollerin nasıl değiştiğinin işaretleri…

Çin’in OSD’si CAAM Çin Otomobil Üreticileri Derneği'ne göre de, 2024’te 31,3 milyon adet üretim başarıları içinde yüzde 19 artırdıkları 5,86 milyon adetlik ihracatın da, 31,34 milyonluk toplam satış rakamının da altı çizilmeli…

ABD yeni başkanlığıyla bu hızı kesebilecek mi, göreceğiz; fakat, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve elbette Türkiye, emniyet kemerlerini sıkıca bağlamalı!..