Automechanika’da EVrim

Automechanika Frankfurt 2024, otomotiv dünyasındaki liderliğini bir kez daha ortaya koydu. 80 ülkeden 4 bin 200 şirket, fuarda en yeni ürün ve çözümlerini sergileyerek sektörün nabzını tuttu. 320 bin metrekarelik devasa alanda, 26 farklı salonda gerçekleştirilen etkinlik, özellikle teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik odaklı girişimleriyle dikkat çekti. 172 ülkeden 108 bin ziyaretçi, bu kapsamlı organizasyonda yer aldı. Türk otomotiv sektörünü temsil eden OİB, Taysad ve OSS üyesi 340 şirketin katılımı da, Türkiye’nin sektördeki önemini bir kez daha gösterdi.

Alternatif enerji sistemleri ziyaretçiden büyük ilgi gördü

Fuar boyunca, elektrifikasyon, dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik gibi konular ön plandaydı. “Mobilitenin devamlılığı” kavramı, fuarın her köşesinde yankılanırken, firmalar yeni iş birlikleri kurarak ürün portföylerini genişletme fırsatı buldu. Automechanika sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine köprü olma misyonunu başarıyla yerine getirdi.

Yenilikçi teknolojilerin deneyimlenebildiği alanlar, katılımcılar için önemli bir çekim noktasıydı. Elektrikli, hidrojen ve hibrit araçlar gibi alternatif enerji sistemleri ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Geleceğin Mobilite Parkı ve Innovation4Mobility forumları bu teknolojilerin deneyimlenmesine olanak sağladı. Özellikle atölye çalışmalarıyla dikkat çeken fuar, araç bakım ve onarım sektörünün sürdürülebilir çözümler geliştirme yolunda önemli adımlar attığını gösterdi. Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin sektöre entegrasyonu da fuarın yenilikçi ruhunu simgeliyordu.

Automechanika 2024, aynı zamanda yeni nesil profesyonellerin ilgisini çekmeye yönelik “Ambition” alanıyla da dikkat çekti. Sektördeki yetenek açığını kapatmak amacıyla, Z Kuşağı’na yönelik çeşitli paneller, uygulamalı atölyeler ve canlı etkinlikler gerçekleştirildi. Bu, otomotiv dünyasının gelecekteki yeteneklere nasıl yatırım yaptığını gösteren önemli bir adımdı. Dijital ekosistemden gövde onarımına kadar geniş bir yelpazede, öğrenciler ve genç profesyoneller sektörü daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Endüstriyi şekillendiren fuar

Automechanika 2024, sektördeki dönüşümü simgeleyen önemli bir etkinlik olarak kayda geçti. Dijitalleşme, yapay zekâ ve alternatif enerji sistemlerinin öne çıktığı bu fuar, otomotiv sektörünün geleceğine yön veren birçok yeniliği bir arada sundu. Sektörün geleceği, bu tür fuarlarla şekillenirken, Automechanika’nın sektördeki rolü her geçen yıl daha da güçleniyor. Bu fuar, sadece teknolojik yenilikleri değil, uzun vadeli iş bağlantılarını ve sürdürülebilir büyümenin anahtarlarını da sunarak, otomotiv dünyasında bir köşe taşı olmaya devam ediyor.

Sampa Otomotiv, iki ödül birden kazandı

Yenilik ve sürdürülebilirlik, fuarın merkezinde yer aldı. Benim de jüri üyesi olduğum Automechanika İnovasyon Ödülleri, bu yıl toplam 153 başvuru arasından çevresel sürdürülebilirlik, kullanıcı dostu olma ve ekonomik verimlilik gibi kriterlere göre seçildi. “Green Award” ödülü ise Türkiye’den Sampa Otomotiv AŞ’ye gitti. Şirketin geliştirdiği “Sampa Fren Emisyon Depolama Teknolojisi B.E.S.T.”, ticari araçlar kategorisinde de ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu çevre dostu çözüm, fren kaliper sistemiyle partikül filtrasyonu ve soğutma özellikleri sunarak sektöre örnek teşkil etti.