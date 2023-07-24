Avrupa ve Rusya’da neler oluyor?

Dünyada ve Türkiye’de turizm yıla iyi başladı. İlk yarıdaki olumlu gelişmeler üzerine, rekor yılı olarak kabul edilen 2019’un aşılacağı değerlendirmeleri yapılıyordu. Ancak yılın ikinci yarısına girilmesiyle tablo değişmeye başladı. Gidişat iyi değil. Beklentiler değişti.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki rezervasyon hızının kesilmesi yalnız Türkiye’de değil İspanya ve Akdeniz bölgesindeki diğer ülkelerde de yaşanıyor.

Peki ne oldu ve neden oldu?

Avrupa ülkelerinde son 30 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Almanya’da nüfusun yüzde 21,9’u bir hafta tatile gidebilmek için yeterli ekonomik güce sahip değil.

Enflasyon kaynaklı yaşam zorluğu yurt dışına en çok turist gönderen iki ülkeden biri olan Almanya’da olduğu gibi İngiltere ve diğer ülkelerde de yaşanıyor. Ekonomik alandaki bu zorluk yıl başından beri, hatta geçen yılın sonlarından beri yaşanıyordu.

Kartopunun yuvarlandıkça büyümesi gibi enflasyonun neden olduğu pahalılık da birikimli olarak yılın ilk yarısına geldiğinde artık günlük yaşamı ciddi biçimde etkileyen bir hal aldı.

Bu durum başta Almanya olmak üzere Avrupa genelinde ‘olmazsa olmaz’ kabul edilen seyahat etme, tatile çıkma isteğini engelleyecek aşamaya ulaştı. Buna bir de yine yaz aylarının son yılların en sıcak yazı olarak yaşanması eklendi.

Bu iki neden özellikle Almanya’da yüksek sezon olan Temmuz- Ağustos aylarında rezervasyonlarda düşüşe neden oldu.

Oteller tur operatörleriyle yaptıkları anlaşmalarda fiyatları Euro bazında yüzde 10-15 arasında artırmıştı. Otellerin döviz bazında fiyatlarını yüzde 10-15 artırmaları, tesislerin maliyetlerinde en önemli paya sahip olan enerji, yiyecek-içecek fiyatları ve personel maaşlarında meydana gelen artışı karşılamaya yetmiyor.

Oteller yüksek sezonda karşı karşıya kaldıkları doluluk düşüşlerini tersine çevirmek için fiyat düşürme yoluna gidiyor. Ancak fiyat düşürmek bu durumu değiştirmeyecek.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye ve İspanya’da yıl sonu için belirlenen ziyaretçi ve turizm geliri hedefi gözden geçiriliyor.

Türkiye ve İspanya’nın kaynak pazarlarından Avrupa’da durum bu.

Peki Rusya’da durum ne?

Rusya Türkiye turizminde son yılların belirleyicisi bir ülke.

Turizm iki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman olduğu gibi bu günlerde de önemli bir rol oynadı.

Türkiye’nin son dönemde Zelenski’yi ağırlaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve görüşme sonrası yapılan açıklamalar, Rusya’nın savaş suçlusu ilan ettiği Azov ordusundan beş komutanın Ukrayna’ya iadesi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği konusunda tutum değiştirmesi ve tahıl koridoru gibi konuları Putin’in nasıl değerlendireceği önemli. Bunun için gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede.

Turizmdeki durum ile ilgili değerlendirme yapılırken başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki gelişmelere bir de Rusya açısından bakmak gerekir.

Sonuç olarak turizm sektöründe yılın ilk yarısındaki iyimser beklentiler yerini belirsizliğe bıraktı.