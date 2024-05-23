Aylık geliri 17 bin 2 TL’nin altında anne ve/veya babaya ölüm aylığı bağlanabilir!

Ahmet Metin Aysoy

SGK E. Başmüfettişi

Son zamanlarda emekli olup ancak aldığı maaşla geçinemeyenlerin sıkça sorduğu sor ile karşılaşmaktayız. Sigortalı çalışan çocuklarının ölümleri halinde kendilerine Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından maaş bağlanabilir mi?

15 bin TL aylık kira aldığım evi olduğunu belirten bir okurumuz, ölen sigortalı oğlumdan dolayı kendisine aylık bağlanıp bağlanmayacağı hakkında bilgi almak istedi.

510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten (Ekim 2008) sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için birtakım kıstaslar mevcuttur.

Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından (2024 yılında 17.002TL) az olmak zorundadır.

Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, SGK tarafından gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Anne ve/veya babanın gelirlerin asgari ücretin net tutarından az olması koşulu

Vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için, “anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirlerinin asgari ücretin net tutarından az olma koşulunu sağlamaları durumunda. 2021 yılında 2 bin 825 TL olan net asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 253 TL’ye, 2023 yılında 8 bin 506 TL’ye ve 2024 yılında da 17 bin 2 TL’ye yükselmesi karşısında daha olanaklı. Ve daha çok sayıda anne ve/veya babaya 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları halinde aylık bağlanabilecektir.