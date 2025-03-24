Bahar; fuar, festival ve sergilerle geliyor

Sinema tutkunları nisan ayında İstanbul'da buluşuyor

Türkiye'nin en büyük uluslararası sinema etkinliği olan İstanbul Film Festivali, 44. kez kapılarını sinemaseverlere açmaya hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve N Kolay'ın sponsorluğunu üstlendiği festival, 11-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da sinema tutkunlarını ağırlayacak. Festivalin bu yılki edisyonu hem yerli hem de yabancı sinemanın en çarpıcı örneklerini bir araya getirerek, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

Festival, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşan zengin bir seçki sunuyor. Dünya sinemasının en iyi örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmleriyle dolu programda, dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerleri de yer alıyor. 12 gün boyunca devam edecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler, özel gösterimler ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu yılki program, özellikle farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen filmleriyle dikkat çekiyor, sinemaseverlere geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

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Pera Müzesi'nden 20. yılında yeni sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. yılını kutladığı bu özel dönemde, sanat dünyasında kendine has bir iz bırakan Marcel Dzama'yı ağırlıyor. Küratör Alistair Hicks'in hazırladığı "Ay Işığıyla Dans" sergisi, Dzama'nın çizim, film ve heykel gibi çeşitli disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getirerek, izleyiciyi sanatçının çok katmanlı dünyasına davet ediyor. Bu sergi, Marcel Dzama'nın sanatsal yolculuğuna ve yaratıcı vizyonuna derinlemesine bir bakış sunarak, izleyicilere özel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Artweeks Istanbul XI. Solo Edisyon 10 Nisan’da başlıyor

Artweeks Istanbul, 11. edisyonuyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez "Solo Edisyon" formatıyla düzenlenecek olan etkinlik, 10-14 Nisan tarihleri arasında The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok'ta kapılarını açacak. Bilgili Holding vizyonuyla hayata geçirilen ve UBS ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu özel etkinlik, sanat dünyasının önde gelen isimlerini, galerilerini ve koleksiyonerlerini bir araya getirecek.

Her sanatçı ve galeriye özel olarak ayrılan alanlar, ziyaretçilere eserleri daha yakından inceleme ve sanatçıların dünyasına derinlemesine dalma fırsatı veriyor. Bu yeni format, sanatçılarla izleyiciler arasında daha samimi bir etkileşim kurulmasına olanak tanırken, her bir sergiyi kendi bağlamında deneyimleme imkânı sunuyor. Artweeks Solo, çağdaş sanata dair algıyı zenginleştirirken, koleksiyonerler ve sanatseverler için de daha odaklı bir keşif yolculuğu vadediyor.

TEMA Vakfı'ndan alarm zilleri: Orman ve su varlıkları hayati tehlikede

TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler'in belirlediği "Ormanlar ve Gıda" teması ışığında, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük tehlikelere dikkat çekti. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, son 30 yılda kaybedilen 420 milyon hektar orman alanının ve 2,2 milyar insanın güvenli içme suyuna erişememesinin, alarm verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Artan nüfusla birlikte gıda ve suya olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken Ataç, ormanlar ve su varlıklarının korunmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bursa Kitap Fuarı Nisan ayında yeni adresi Merinos AKKM'de

Bursa ve çevre illerdeki okurların beklediği Bursa 22. Kitap Fuarı, bu yıl yepyeni bir atmosferde, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuar, 12-20 Nisan tarihleri arasında kitap tutkunlarına unutulmaz bir kültür şöleni yaşatacak.

22 yıldır kitap ve edebiyat dünyasının nabzını tutan Bursa Kitap Fuarı, bu yıl yeni yerinde daha geniş ve modern bir mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Bursa'da düzenlenen fuar, her yaştan okuyucuya hitap edecek çeşitlilikte kitap ve etkinlikle dolu bir program sunuyor. Fuarda, yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve birbirinden değerli yazarlar kitapseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'tan Dünya Tiyatro Günü'ne özel belgesel maratonu

ENKA Sanat, Türk tiyatrosuna damga vurmuş üç önemli ismin hayatını ve sanatını konu alan belgesel filmleri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatroseverlerle buluşturuyor. "Genco", "Caniko" ve "Anlatmadan Yapamam" adlı belgeseller, ENKA Oditoryumu'nda düzenlenecek özel bir maratonla seyirci karşısına çıkacak.

Beşiktaş’ta klasik iskender lezzeti

Bursa'nın yerel gastronomi unsurlarından biri olarak kabul edilen Kebapçı İskender, dört kuşaktır Yavuz İskenderoğlu işletmeleri bünyesinde hizmet veriyor. Bursa'daki İskender Efendi Konağı ve Tarihi Ahşap Dükkân'ın yanı sıra, İstanbul Beşiktaş Akaretler'deki restoranıyla da koruklarına ulaşıyor.