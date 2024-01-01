Başarılı turizmde aynaya yansımayan

Geride kalan 2023’te ülkemizde, 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen yüzyılın olayı olarak tanımlanan deprem ve bölgemizde İsrail’in Filistin’e saldırısı dünya genelinde yılın önemli olayları olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar Türkiye’nin turizmde yılbaşında belirlediği 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar turizm geliri hedefl eri gerçekleşmese de 2023 olumlu yanları ağır basan bir yıl oldu.

Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülkesi sıralamasında 4.'lüğe yükseldi. Turizm gelirlerinde de ziyaretçi kadar olmasa da bir yükseliş var. Türkiye dünyanın en çok turizm geliri elde eden ilk 10 ülke sıralamasında 10.'luktan 6.'lığa yükseldi.

Türkiye’nin kaynak pazarlarından Almanya’da 2024 rezervasyonları iyi gidiyor.

Almanya merkezli Travel Data + Analytics'in (TDA) İş Geliştirme Başkanı Roland Gaßner, Almanya’da Türkiye’nin yaz fiyatlarının yüzde 10-15 arttığını belirterek "Enfl asyona rağmen Almanya’da 2024 yazı için altı ay ve daha uzun süre öncesi için yapılan rezervasyonlarda Türkiye ilk sırada gidiyor” diyor. İngiltere’de de benzer durum var.

Diğer kaynak pazar Rusya’da diğerleri kadar net olmasa da iyimser beklentiler var.

Üç kaynak pazarın yanında Polonya gibi yükselen pazarlar oluşuyor. 2023 yılında hemen hemen bütün pazarlarda iyi bir gelişme yaşandı.

Öte yandan sektörün kullandığı kredi miktarı arttı, vadesi gelip ödenemeyen, bankacılık literatüründeki tanımıyla takibe alınan kredilerin oranı düştü. İşler iyi gittiğinde sektör borcunu ödüyor.

Bankacıların deyimiyle turizmciler borcuna sadıktır.

2023’te sektörde işlerin iyi gittiğinin bir başka göstergesi de icralık olan otel sayısındaki azalmadır. 2021 yılında 98 otel icralık olmuşken bu sayı 2023’te 27 oldu.

Bu arada işletmelerin vadesi geldiği halde ödeyemediği kredi borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yapılan düzenleme üzerine 2021’de 100 milyonun üzerinde borcu olan 14 firma başvurmuşken 2023’te başvuran firma sayısı bir.

Sektör ile ilgili bir başka olumlu gelişme komple yeni otel yatırım projeleri yanında işletmede olan otellerin yenilenmesidir. 2019 yılında ağustos ayı itibariyle yenileme amaçlı teşvik projesi sayısı 47 iken 2023’te bu sayı neredeyse ikiye katlanarak 83 olarak gerçekleşti. Bunlar 2023 yılı sonunda, yeni bir yıla girerken sektörün aynaya yansıyan görünümünden bir kesit.

Ama aynaya yansımayanlar da var. Bunlardan biri de çalışanlardır.

O çalışanlar ki bu sektörün geldiği noktada kazandığı deneyim/ birikim ve elde ettiği başarıda önemli rolü olan insan kaynağıdır.

Turizm, çeşitli vesilelerle en çok haber yapılan sektörlerden biridir. Sektörle ilgili her konuda haber var, çalışanlar ile ilgili haber yoktur.

O çalışanlar ki sektörün bugünkü yere gelmesindeki önemli unsurlardan biridir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı "Kazanç Yapısı Araştırması'na göre, en düşük yıllık ortalama brüt kazanç elde edenler konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe olanlardır.

Sektörde çalışanların sorunlarına her gün yenileri ekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerindeki tesislerin kış mevsiminde kapalı iken personeli askıya alma uygulaması çalışanların katmerlenmiş sorunlarındandır. Buna son dönemde bir de lojman sorunu eklendi. Çok sayıdaki sorunlarından bu birkaç başlık bile, sektörün başarılarında önemli rolü olan çalışanların sorunlarından aynaya yansımayan yalnız birkaçıdır. Çalışanlar sektöre ayna tutulurken görülmesi gerekenlerdir.

Yeni yılın başarı, sağlık ve esenlikler getirmesi dileği ile…