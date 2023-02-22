“Damdan düşen halden anlar.” Nasrettin Hoca’nın ünlü fıkrasının finalini ifade eden bu cümle, empatinin olduğu kadar, deneyimin de önemini anlatıyor. Empati, deneyimle güçlendirildiği taktirde daha doğru bir aksiyona dönüşür.

İki yıl önce bir deprem felaketi yaşayan İzmir, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde felakete yol açan depreme biraz da bu motivasyonla yaklaştı. Depremzedelerle empati kurmayan, felaket bölgesine yardıma koşmayan kimse yoktu. Önce enkaz altındaki canlar kurtarılmaya çalışıldı, sonra kurtulanların gıda ve ısınma ihtiyaçlarına odaklanıldı, ardından hijyen, sağlık gibi konular geldi. Şimdi sırada milyonlarca insanın barınma sorununu çözmek var. Bunun için kısa vadede konteyner kentler, sonrasında ise kalıcı konutlar gündeme gelecek. Bir de yaşadıkları topraklardan ayrılıp, başka şehirlere, eşinin dostunun yanına göçmek zorunda kalanlar var. İster kendi kentlerinde kalsınlar, ister başka kente göç etsinler bu insanlar şu an başlarını sokacakları bir yuva arıyorlar. Üstelik zaten deprem öncesinde de astronomik düzeylere yükselmişken, deprem nedeniyle yaşanan iç göçün etkisiyle daha da artan kira ücretlerinin gölgesinde arıyorlar bu yuvayı. Depremde kendi yuvalarını depremzedelerle paylaşan çok sayıda vatandaşımız olduğu gibi, ne yazık ki bu durumu fırsata çevirip kira ücretlerine zam yapanlar da var.

Kira için 18 milyon TL toplantı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki yıl önce yaşanan felakette kira konusunun ne kadar önemli olduğunu görerek, bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanya sayesinde evi yıkılan ya da ağır hasar gören pek çok depremzedeye kira yardımı sağlandı. İhtiyaç Haritası platformu ile birlikte hazırlanan “bir kira, bir yuva” isimli bu kampanya, son afetin ardından tekrar başlatıldı. Kampanya 30 Ekim İzmir depreminde edinilen tecrübe ve oluşturulan bilgisayar yazılımı üzerine inşa edildi. Pazartesi günü itibariyle, kampanya kapsamında toplanan bağış miktarı 18 milyon TL’ye yaklaştı.

Kampanya, toplanan bağışın yanında boş durumdaki evini depremzedeler için kullanıma açmak isteyen kişileri de buluşturuyor. Kampanyaya bin 187 kişi kira desteği ile katılırken, 638 kişi de evini paylaşacağını beyan etti. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin sayısı da 20 bini geçti. Bu rakamlar hızlı bir şekilde artıyor.

Kampanyanın en önemli özelliği, depremzede ile yardımseveri buluşturup aradan çekilmek. Kampanya çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya üçüncü bir tarafa herhangi bir nakit aktarımı veya bağış söz konusu değil. Bir Kira Bir Yuva, deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları doğrudan bir araya getiren bir dayanışma kampanyası.

Siz de katılabilirsiniz

Belki bu yazıyı okuyanlardan katılmak isteyenler olur diye kampanyaya nasıl başvurulacağına da kısaca değinmekte fayda var. Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılması gerekiyor. Kampanyanın sayfasında kullanıcılara yönelik “Kira Desteği Almak İstiyorum”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kampanyanın tüm ihtiyaç sahiplerine eksiksiz bir şekilde duyurulabilmesi için deprem bölgesindeki diğer belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışıyor.

Umarız gelecekte bu tür kampanyalara hiç ihtiyacımız olmaz.