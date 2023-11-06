Bir milyon

1990’larda ilk kez “1 milyon” hayallereni konuşmaya başlamıştık. 2015’ten 2017’e ise her yıl o “1 milyon” barajına yaklaşmış ve 2016’da keşke 16.280 adet fazla satılabilseydi” demiştik.

Nihayet bu yıl, hatta bu Kasım ayında, 11 ayın toplamıyla binek ve hafif ticari toplamında “1 milyon”a ulaşacağız. Aralık sonunda da 100 yıllık Cumhuriyet’imizin sürekli büyüyen ekonomisini, belki 1,1 milyon adetlik bir rekor pazar ile taçlandıracağız.

İyimserler, önümüzdeki yıl da bu satış trendi devam edecek deseler de; kötümserlerin öngörüleri bile belirsizlikleri çok fazla olacak 2024 için en az 600 bin civarında… Fakat, 2025 için ortak görüşün, en az 2023’ün tekrarlanacağını duyuyoruz.

Bu yılın ilk 10 aylık manzarasına baktığımızda ise, 5 yıldır üst üste toplam satışlarda lider olacağını garantileyen Fiat’ın bu başarısını Doblo’nun yerlilikten ithalliğe değişimine rağmen koruduğunu görüyoruz. O kadar ki, hafif ticarinin dominantı Ford’un Courier’i Fiorino ile geçerek Ekim ayı HTA sıralamasında 1’inciliğe bile yerleşti.

Fakat, Tofaş’ın yenilenen yerli Renault Clio karşısında Egea’larını küçük farkla da olsa yetiştirememesi, binekte yerli üretim Toyota Corolla’nın 5 bini geçerek 3’üncülüğe çıkması da, pazarımızın yerli otomobillere olan ilgisini teyit ediyordu.

Mercedes-Benz’i lüks satışlarda zirvede gördüğümüz 101 bini aşan Ekim ayında ayrıca SUV gövde tipinde Togg T10X’in Egea Cross’u bile geçtiğine, elektrikli otomobil satışlarının 44 bine ulaştığına, MG’nin en hızlı büyüyen marka olduğuna, Tesla satışlarının ise 11 binlere çıktığına şahit olduk. Şimdi ise, Çinli dev BYD’nin pazara girmesi, Ford Otosan Yeniköy fabrikasının baştan aşağı yenilenerek yeni Transit Custom’ları ve Toyota Sakarya fabrikasının yeni nesil C-HR’ları resmen üretime başlaması, pazarlama kampanyaları ve filo satışlarıyla Kasım- Aralık’ın daha da hareketleneceğini söyleyebiliyoruz.

Bu arada mevduat faizlerinin cazibesinin, “0 km 2. el”lerin spot piyasa ve yatırım amaçlı bireysel saklanan otomobilleri de satışları da başlatmış olduğunu da hatırlatalım…