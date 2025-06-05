“Birlikte yürümeye gönüllü güçlü bir topluluk doğdu”

Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ödül vermenin ötesine geçti; sosyal girişimcilik ekosistemini dönüştüren, bir topluluğa dönüştü. Bu topluluğun gücüne inanıyoruz” diyor.

“Daha iyi bir dünya için egosistemden ekosisteme geçmemiz gerek…” Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, senelerdir iş dünyasına bu mesajı vererek, sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için iş birliğinin ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıyor. Kale Grubu tarafından, kurucusu merhum İbrahim Bodur’un topluma fayda odaklı girişimcilik vizyonunu yaşatmak amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı da bu bakış açısının en somut örneği... Program bu yıl 9. yılını kutluyor. “Sosyal girişimcilik, birlikte yürümeye gönüllü insanların hikâyesidir” diyen Zeynep Bodur Okyay, şu yorumları yapıyor:

"Programı başlatırken tek amacımız girişimcilere bir ödül vermek değildi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını desteklemekti. Bugün geldiğimiz noktada, bu program, sosyal ve etki girişimciliğinin kurumsal gelişimine katkı sağlayan, kendi paydaş ekosistemini oluşturan bir yapıya dönüştü. Bu yıl aramıza katılan girişimcilerle birlikte 100’e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın bir parçası oldu. Artık birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir ‘İBSG Topluluğu’ oluştu. Bu topluluğun gücüne inanıyoruz.”

Sistemsel dönüşüm ancak birlikte mümkün

Zeynep Bodur Okyay, topluluk içindeki sinerjinin önemine vurgu yaparken, programın aynı zamanda, mentörlük, etki yatırımları, kamu ve akademi iş birlikleriyle girişimlerin kurumsal kapasitesini büyüten bir destek sistemine dönüştüğünü belirtiyor. Özel sektörün sürece dahil edilmesinin önemine de dikkat çeken Okyay, “İş birliği kategorimiz, sadece kaynakları değil, vizyonları da birleştiriyor. Sistemsel dönüşüm ancak birlikte mümkün” diyor. Okyay, “İlk kez liselerden başvuru aldık. Bu, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir gelişme” diye ekliyor. Etki girişimciliğini de program çatısı altına alan Kale Grubu, bu alanda öncü olma sorumluluğunu üstleniyor. Zeynep Bodur Okyay, üstlendikleri bu rolü, BM Genel Sekreteri António Guterres’in şu sözleriyle tanımlıyor:

“Zorlukların büyüklüğü bizi durdurmamalı. Cesaretimiz, hayal gücümüz ve kararlılığımız, değişimin kendisidir.” Programı bugüne dek yaklaşık 100 sosyal ve etki girişimini destekledi. 2025'DE alınan 373 başvuruyla birlikte, toplam başvuru sayısı 2 bin 500’ü aştı. Bu yılın finalistleri arasında, eğitim, iklim, afet sonrası iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi gibi alanlara odaklanan 16 sosyal girişim yer aldı. Başvuruların yüzde 40’ı İstanbul, Ankara ve İzmir dışından geldi. Üç büyük şehir dışında en fazla başvuru ise Hatay’dan geldi. Deprem bölgesinden gelen başvurular, tüm başvuruların yaklaşık yüzde 4’ünü temsil etti. Kadın emeği, kültürel mirasın korunması, topluluk temelli iyileşme ve çocukların eğitimi gibi temalar öne çıktı. Kadın sosyal girişimciler yüzde 59 oranla bu yıl yine önde yer aldı.

■ Sosyal etkiye yön veren projeler

KSV tarafından, Impact Hub İstanbul iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ödülleri DasDas’ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

1. İleri Aşama Kategorisi – Hummingdrone: Güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zekâyla dijitalleştirerek enerji verimliliğini artıran bir teknoloji girişimi.

2. Erken Aşama Kategorisi – Hadi İşaret: Türk İşaret Dili’ndeki eksik terminolojiyi dijital araçlarla geliştirerek sağlık, eğitim ve iş hayatında engelleri kaldırmayı hedefl iyor.

3. İş Birliği Kategorisi – AMANOS & Migros: Gıda israfını azaltmak için Migros mağazalarında atık meyve-sebzeleri kurutarak döngüsel ekonomiye kazandıran sürdürülebilir bir proje.

4. Gençlik Kategorisi – KEÇİ: Kırsaldaki çocuklara bilim ve teknoloji alanında deneyimsel öğrenme fırsatları sunan bir eğitim girişimi.

5. Jüri Özel Ödülü – Brick-Up: Lego ile engelli bireyler ve özel gruplar için erişilebilir eğitim materyalleri tasarlayan lise öğrencilerinin projesi. Kazanan girişimlere 350.000 TL (Gençlik kategorisinde 100.000 TL) maddi ödülün yanı sıra, Impact Hub İstanbul ve Kale Grubu tarafından iş geliştirme, yatırıma hazırlık ve mentorluk desteği sağlanacak.