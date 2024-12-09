Bize satın alacak bir hikaye verin

ABD borsası istihdam verisini S&P ve Nasdaq’da yeni zirve ile kutladı. İstihdamın beklentiden çok artmasına rağmen, işsizliğin yükseldiğini gösteren veriyi piyasalar sevdi. Fed vadelileri yüzde 86 ihtimal ile faiz indirimi fiyatlarken, verim eğrisinin tamamında sınırlı sermaye kazançları görüldü.

Muhteşem 7 hisseleri, Tesla, Amazon ve Meta öncülüğünde yükselişte başrolü oynarken, Nvidia ticaret savaşları endişesi ile gerilemeye devam etti. Genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. İsteğe bağlı tüketim ve iletişim hizmetleri artarken, kalan sektörler ya geriliyor ya da zorla tutunuyor. Altın madeni, demir-çelik, enerji, havacılık, kamu hizmetleri en çok gerileyen sektörler.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselişine devam ediyor. Yabancı yatırımcının sınırlı katılım göstermesine rağmen Borsa İstanbul son bir ayda yüzde 10’a yakın getiri ile en çok kazandıran gelişmekte olan borsa. Sene başından beri bakıldığında da yüzde 20 getiri ile Tayvan’ın ardından ikinci sıradayız. Çin harici gelişmekte olan ülkelerin 4 katına yakın getiriye sahibiz.

Merkez Bankası’nın faiz indireceği beklentisi Kasım başından beri gördüğümüz yükselişin itici gücü olmaya devam ediyor. Faiz indiriminden en çok yararlanması beklenen banka ve GYO hisseleri son bir ayda yüzde 21 ve yüzde 16 yükseliş ile getiri şampiyonu oldu.

Mevsimselliğe göre düzeltilmiş kasım ayı enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi piyasaların moralini bozmadı. Yatırımcılar enflasyon cephesinden gelen risk sinyalinden çok Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın güvercin mesajına odaklandı.

Merkez Bankası’nın enflasyon eğiliminde kalıcı bir iyileşme olmadan, asgari ücret artışı ve kamunun yönettiği-yönlendirdiği mallara yapılan zamlar gibi kritik değişkenleri görmeden faiz indirmesini doğru bulmuyoruz.

Buna karşın baz senaryomuzda aralık ayında faiz indirileceği görüşümüzü koruyoruz. Başkan Karahan’ın verdiği mesajlar ve PPK açıklamasında kullanılan dil faiz indirileceğine işaret ediyor.

Faiz indirimleri aralıksız devam eder mi? Bilmiyoruz. Asgari ücret artışı ve kamunun yönlendirdiği mallara yapılan zamlar nedeniyle ocak ve şubat enflasyonu yüksek çıkarsa Merkez Bankası ocak ve belki şubatı pas geçip, sonra devam edebilir. Beklentilerde iyileşmeye devam ederse, faiz indirimlerine devam da edebilir.

Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirmediği bir senaryoda, piyasa tepkisi, hisse senedi ve kısa-orta vadeli tahvillerde negatif, Türk lirasında pozitif olur. Bu senaryoda son dönemin yıldızı banka ve GYO hisseleri negatif ayrışır.

Ama bu senaryoda bile yükseliş trendinde kalıcı bir bozulma öngörmüyoruz. Faiz indirim döngüsü başlamazsa, “siyasetçi ekonomi yönetimine müdahale etmiyor” hikayesi satın alınır. Ortadoğu’da ateşkes, Rusya ve Batı arasındaki gerginliğin azalması, Ukrayna’nın yeniden inşası düşük ihtimalli, yüksek etkili senaryolar. Piyasalar yükseliş için bir hikaye istiyor. Ne olduğu çok da önemli değil.