Dünya borsaları iyi haberlere rağmen yeni zirve yapmakta zorlanıyor

Dünya borsaları sert yükseliş sonrasında zirveye yakın seviyelerde tutunuyor. Ekonominin dirençli olduğunu gösteren makro verilere, beklentileri yenen ikinci çeyrek kârlarına ve FOMC üyelerinden gelen güvercin açıklamalara rağmen piyasaların soluklanmasında iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlanması etkili. ABD’nin büyük ticari ortakları ile halen somut bir anlaşmaya varamaması yatırımcıları temkinli olmaya iten diğer bir neden.

Cuma günü Financial Times gazetesinin yayınladığı, Başkan Trump’ın Avrupa’ya genel gümrük vergilerini %15-20 aralığına, otomotiv vergilerini ise %25’e yükseltmeyi planladığı iddiası piyasaların keyfini kaçıran bir gelişmeydi. ABD ve Avrupa’nın anlaşmaya varmak için iki haftadan az sürelerinin kalması risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyon azaltmasına neden oldu.

Önümüzdeki hafta yatırımcılar öncü PMI verilerine, Google ve Tesla gibi büyük şirket kârlarına ve Avrupa ve Türkiye merkez bankalarının toplantılarına odaklanacak. PMI rakamları gümrük vergileri ile ilgili belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önemli olacak. ABD ekonomisinde büyüme ve enflasyon cephesinde dünyaya göre yukarı yönlü riskler, Fed’in gelişmiş ülke merkez bankalarına göre daha geç faiz indirmesine yol açabilir.

Türkiye varlıkları kendi liginde oynamaya devam ediyor

Perşembe günü yapılacak Para Kurulu toplantısında Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizini mevcut %2 seviyesinde tutması bekleniyor. Başkan Trump’ın Avrupa Birliği gümrük vergilerini hangi seviyede belirleyeceği ve Avrupa’nın yapacağı misillemeyi görmek için Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül toplantısını beklemesi daha mantıklı görünüyor.

Türkiye varlıkları dünyadan bağımsız kendi liginde oynamaya devam ediyor. Jeopolitik, küresel ve siyasi şoklara rağmen dezenflasyon programının başarı ile devam etmesi sayesinde kritik seviyeleri aşan BİST-100 endeksi 10.300 – 10.400 bandında soluklanıyor. Perşembe günü yapılacak Para Kurulu toplantısı bu hafta piyasaların gündemindeki en önemli konu. Piyasalar Merkez Bankası’nın faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Bizim beklentimiz 300 baz puan indirmesi.

Önemli olan faiz indirim döngüsünün devam etmesi

Asıl önemli olan Merkez Bankası’nın 50 baz puan az veya fazla indirmesi değil, faiz indirim döngüsüne devam etmesi. Mevcut veriler, aylık %3,8 faiz ve %2 civarı ana enflasyon eğilimi ile faiz indirim döngüsünün dışsal şoklardan bağımsız devam edeceğine işaret ediyor. Bizim öngörümüz Merkez Bankası’nın politika faizini sene sonuna kadar %35 seviyesine indireceği.

Mevcut ekonomi programı devam ederse 2026 sonunda politika faizi %23 seviyesine gerileyebilir. Bankalar, banka sahibi holdingler, GYO şirketleri bu sürecin ilk kazananları olacak. İndirim süreci devam ettikçe kademeli olarak sanayi hisseleri de yararlananlar kervanına katılacak. Bu tahminlerin arkasındaki hayati varsayım, mevcut ekonomi ekibinin bir müdahale olmadan işine devam etmesi.