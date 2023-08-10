Borsa İstanbul’un elektriği yükselişte

Değerli okuyucu, bu köşe yaklaşık 11 yıl önce, 13 Aralık 2012’de açıldı. Enerji Günlüğü haber sitesi de ise ondan da önce, 12 Mart 2012’de yayın hayatına başladı. Bizi bu yola girmeye zorlayan, özellikle elektrik sektöründe başlayan ve giderek tüm ekonomiye yayılması beklenen dönüşümdü. Bu dönüşümün tetikleyicisi ise elektrik alanındaki özelleştirmelerdi.

Geride bıraktığımız 11 yılda elektrik sektörü çok büyük yol kat etti. 11 yıl önce sınırla sayıda gazeteci tarafından bilinip yazılan beklentilerden büyük bölümü gerçekleşti. Elektrik üretim ve tüketimi çok hızlı yükseldi. Ve bu büyüme büyük oranda özel sektör yatırımları ile gerçekleşti.

Ve bugün, tüm bu gelişmeler ve sonuçları giderek daha görünür hale geldi. Artan görünürlüğü net şekilde ortaya koyan faktörlerden biri Borsa İstanbul’da işlem göre elektrik sektörü hisseleridir. Enerji sektörü, günahıyla sevabıyla son 10 yılın parlayan iş kolu olunca, halka açık şirketler arasında elektrik oyuncularını görmek çok hiç de şaşırtıcı olmayacaktı elbette.

Eskiden enerji hissesi yok muydu borsada? Vardı elbette. Ancak enerji iş kollarının ülke ekonomisindeki pozisyonuna uygun olarak esas itibariyle petrol ve petrole bağlı sektörlerdeki şirketleri görmek mümkün olabiliyordu Borsa İstanbul’da. Bugün ise elektrik sektörü şirketleri öne çıkıyor. Ve elbette elektrik üreten, satan, dağıtan, elektrik üreticilerine ekipman, yazılım ve benzeri girdiler sağlayan oyuncuların hisselerini görüyoruz piyasada.

Tabii bunların arasında da en fazla öne çıkan alt kollar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha yüksek sempati ve ilgi toplayan yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımlarıyla alakalı aktörler bunlar.

Borsa İstanbul’da halen elektrik sektörü endeksi altında toplanan 26 hisse bulunuyor. Bunlardan altısı piyasa değeri açısından milyar dolar sınırının üzerinde yer alıyor. Ve çiçeği burnunda Borsa İstanbul şirketleri arasında yer alan güneş enerjisi aktörleri daha çarpıcı şekilde öne çıkıyor. Hisseleri BİST’te işlem görüp, piyasa değeri 1 milyar dolar sınırını aşan 6 elektrik sektörü şirketinden üçünü, ağırlıklı olarak güneş paneli üretimiyle iştigal eden ve giderek alan genişleten solar sektörü aktörleri, Smart Güneş, CW Enerji ve Alfa Solar oluşturuyor. Smart Güneş’in piyasa değeri 2 milyar dolara dayanırken, Borsa İstanbul’da henüz üçüncü ayını yeni dolduran CW Enerji 1.7 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Alfa Solar ise 1.4 milyar doları aşan piyasa değeri ile diğer iki aktörü izliyor.

Borsa İstanbul’da elektrik üreticisi aktörler de giderek daha fazla görünür hale geliyor. Son olarak Ağaoğlu Grubu’nun rüzgar santrali işleten şirketi Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ Borsa İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Ağaoğlu Grubu’nun tüm enerji faaliyetlerinin çatı şirketi konumundaki Tatlıpınar Enerji’nin sözcüleri, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve elektrik depolama yatırımları ile hidrojen işlerine de yöneleceğini deklare ediyor.

Görünen o ki, elektrik sektöründeki dönüşüm ve büyüme, sadece diğer ekonomi aktörlerine enerji girdisi sağlayarak değil, iklim değişikliği ile mücadelenin olmazsa olması durumundaki yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş ile de tüm ekonomiyi derinden etkilemeye dönüştürmeye devam edecek.

Artık elektrik yatırımcısı olmak için ille de bu alanda bir şirket kurmak şart değil. Çünkü Borsa İstanbul’da sayıları giderek artan, ürün ve hizmet yelpazesi de giderek genişleyen elektrik sektörü oyuncuları var. Zamanlaması ve fiyatlamasına kendiniz karar vermek üzere, Borsa İstanbul’dan elektrik şirketlerine ait hisseleri satın alarak da “ben enerji yatırımcısıyım” demenize hiç kimse itiraz edemez herhalde.

Her neyse, enerjiniz temiz ve verimli, kazancınız bol olsun deyip kapatalım.