Boyner Grup’un hedefi 2025’te %100 yeşil elektrik

Boyner Grup, yalnızca doğa için değil, insanlar için de sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor. 2025 itibarıyla tüm operasyonlarda yüzde 100 yeşil elektriğe geçmeyi hedefleyen Grup, “eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz” diyerek değişimin insanla başladığını hatırlatıyor.

Boyner Grup, sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir eşiğe yaklaşıyor. Son üç yılda 44 milyon TL’yi aşan çevresel yatırım gerçekleştiren Grup, 2024’te kullandığı elektriğin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı. Hedef ise iddialı: 2025 itibarıyla yüzde 100 yeşil elektriğe geçmek.

“Bu rapor, hayal ettiğimiz geleceğin resmi”

Boyner Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak yalnızca bir performans belgesi değil, aynı zamanda bir vizyon manifestosu ortaya koydu. Grubun Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sürdürülebilirliği çevresel yatırımlarla sınırlı görmediklerini vurguluyor: “Bu rapor nasıl bir gelecek hayal ettiğimizin resmi. Dünya iklim krizi, eşitsizlikler ve teknolojik dönüşümle büyük bir değişimden geçerken geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesinde, insanı odağa alan; cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve fırsat adaletini içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz.”

Beş eksenli yeni sürdürülebilirlik stratejisi

Boyner Grup, stratejisini “işimize, dünyaya, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve geleceğe duyduğumuz beş temel sorumluluk ekseni” üzerinde yeniden inşa etmiş durumda. Ümit Boyner bu dönüşümü şöyle özetliyor: “Şeff af ve etik yönetimden döngüsel ekonomiye, kapsayıcı kurum kültüründen teknolojiye kadar attığımız her adım sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası. Biz hiçbir zaman sadece finansal destek sağlamayı yeterli görmedik; değişimin bir parçası olmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

2 bin konutun elektriğine eş değer tasarruf

Grubun Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun, raporun rakamsal yansımalarını paylaşıyor. Sadece son üç yılda 44 milyon TL’nin üzerinde çevresel yatırım yapıldığını belirten Altun, “2024’te hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 3,1 milyon kWh tasarruf sağladık; bu da yaklaşık 2 bin konutun yıllık elektriğine eş değer” diyor. Altınyıldız Tekstil, kullandığı elektriğin tamamını I-REC sertifikalı yeşil elektrikle karşıladı; böylece 11 bin ton CO2 emisyonu engellendi, bu miktar yaklaşık 4 bin 800 aracın yıllık emisyonuna eşit. Boyner Grup, toplam elektrik tüketiminin yüzde 51’ini yeşil elektrikten karşılıyor ve 2025 itibarıyla bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefl iyor. Kırıkkale’de devreye alınacak 3 bin 66 kWp’lik Güneş Enerjisi Santrali tamamlandığında, yeni mağaza ve merkez ofislerin enerji ihtiyacının %85’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Döngüsel ekonomide 1,6 milyon ürün ikinci hayatına kavuştu

Boyner Grup, Nivo iş birliğiyle 2021’den bu yana 1,6 milyon ürünü yenileyerek ekonomiye geri kazandırdı. Altun, “Bu sayede 16 bin ton karbon emisyonunu engelledik, 12,8 milyon ton su tasarrufu sağladık. Bu miktar, 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eş değer” diyor. Lojistik süreçlerde de sürdürülebilirlik öne çıkıyor: Çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda 300 bin karton kutunun kullanımını önleyen Grup, 5 bin 500 ağacın kesilmesini engelledi.

400 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı

Sürdürülebilirlik Boyner için yalnızca çevreyle değil, aynı zamanda inovasyonla da ilgili. 2024 yılında Ar-Ge yatırımları 392 milyon TL’ye ulaşırken, Boyner Ar-Ge Merkezi’nde 15 yeni proje hayata geçirildi. Tokgöz Altun, “Attığımız her adımla yalnızca Boyner için değil, tüm ekosistem için kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratmayı hedefl iyoruz” diyor.

Sayılarla Boyner’in yeşil dönüşümü

%51 = 2024’te yeşil elektrik oranı %100 = 2025 hedefi

44 milyon TL = Son üç yılda yapılan çevresel yatırım

3,1 milyon kWh = Yıllık enerji tasarrufu (yaklaşık 2.000 konut eş değeri)

11.000 ton C02 = Önlenen emisyon miktarı 1,6 milyon ürün = Yenilenerek ekonomiye kazandırıldı

12,8 milyon ton su tasarrufu = 23 milyon kişinin içme suyuna eş değer

%50 kadın yönetici oranı= “Eşitlik olmadan sürdürülebilirlik olmaz” yaklaşımının somut sonucu.

Kadınlar Boyner’in dönüşümünde eşit söz sahibi

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi ve Strateji & İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, toplumsal etkiyi güçlendiren bir kurumsal kültürün önemine dikkat çekiyor: “Eşitliğin olmadığı bir yerde sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilemeyeceğine inanıyoruz. Bugün yönetim ve icra kurullarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Bu oran, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürümüze entegre ettiğimizin en somut göstergesi.” She Lab - Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesi bugüne kadar 120’den fazla mezun verdi; yeni dönem için binin üzerinde başvuru alındı. KAGİDER ile yürütülen İyi İşler Programı sayesinde 200’den fazla kadın girişimci mezun oldu, binlerce kişiye istihdam sağlandı. ‘Seninle Tamam’ projesiyle sadece 2024’te yaklaşık 100 kadın yeniden iş hayatına kazandırıldı. Hedef, önümüzdeki üç yılda 5 bin kadını esnek çalışma modelleriyle iş gücüne katmak.

Değişimin tam merkezinde bir grup

Boyner Grup’un sürdürülebilirlik yolculuğu artık yalnızca çevreyle değil; insanla, teknolojiyle, eşitlikle ve etik değerlerle örülü bir bütünlük. Her adımda bir dönüşüm hikâyesi, her rakamda bir gelecek vaadi gizli. Ve bu yolculukta Boyner Grup, yalnızca “yeşil elektriğe” değil, yeşil bir geleceğe geçişin öncüsü olma iddiasını güçlendiriyor.