Boyner’den geleceğin kadın liderlerini yetiştirecek 'Sürdürülebilirlik Laboratuvarı'

Boyner Grup’un UNDP iş birliğiyle hayata geçireceği SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesi, sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesini hedefliyor. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfl arında okuyan kız öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan proje 18 aylık online eğitim dönemini kapsayacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği dendiğinde, akla ilk gelen markalardan biri olan Boyner Grup, 2009 yılından bu yana cesur, ses getiren, kadınları iş ve sosyal yaşamın merkezine çeken çalışmalara imza atıyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in de ifade ettiği gibi, “toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çok net yaklaşımını istikrarla sürdüren” Boyner Grup, “eşitliği sağlamayı bir kadın meselesi değil, demokrasi meselesi” olarak görüyor. Grup, şimdi de UNDP iş birliğiyle Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiştirmek için düğmeye bastı.

Projenin adı; SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı.

Boyner Grup’un, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu dinlemek üzere Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ve Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun ile bir araya geldik. Odağına sürdürülebilir “iyiliği” alan Boyner Holding’in kadın liderlerinden, geleceğin kadın liderlerini yetiştirme hedeflerini dinledik. Boyner Grup’un sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturuyor. Grup’un önceliği ise toplumsal cinsiyet eşitliği.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, tüm iş yapış biçimlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 9’unda faaliyet gösterdiklerini söylüyor.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çok net yaklaşımımızı istikrarla sürdürüyoruz” diye ekleyen Ümit Boyner, SHE LAB hakkında şunları söylüyor: “UNDP iş birliğiyle hayata geçireceğimiz SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesiyle kadın liderler yetiştirmek için yola çıktık. Projenin bütçesi 400 bin dolar. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan kız öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan proje 18 aylık online bir eğitim dönemini kapsayacak ve 210 genç kadına ulaşılacak. Proje ile sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Entegre düşünme becerilerine sahip ve yapay zekâ sistemleriyle birlikte çalışabilme kapasitesine sahip kadın profesyonellerin yetiştirilmesi erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam tavanları da kıracak. Bir diğer hedefimiz ise SHE LAB’i Türkiye’de en iyi şekilde hayata geçirip, projenin yetkinliğini ve etkisini kanıtlamak. Ardından da SHE LAB’i bir model haline getirerek UNDP’nin aktif olduğu ülkelerde yaygınlaştırılması olacak. Çünkü hiçbir zaman sadece finansal bir destek sağlayalım misyonuyla hareket etmedik. Odağımız her zaman finansal destek sağlamanın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak ele aldığımız toplumsal sorunun çözümünde de aktif rol almak.”

Sürdürülebilirlik çalışmalarının odağında “iş yerinde demokrasi” ilkesi var

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, sürdürülebilirlik çalışmalarının tamamında “iş yerinde demokrasi” ilkesini ele aldıklarına dikkat çekiyor. Şatıroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Boyner Grup Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 47, icra kurulundaki kadın oranı yüzde 60 olan tek şirket. Şatıroğlu, “Seninle Tamam, Biriz Birlikteyiz, İyi İşler projelerimizle kadın girişimcileri ve çalışanları desteklerken Buluşum gibi projelerimizle gençlerimizin yanındayız. Tüm bu faaliyetlerimizle sadece kurum içinde değil, değer zincirinin tamamında uygulamaya devam edeceğiz” diyor.

Döngüsel ekonomiye geçiş hızlanıyor

Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, sürdürülebilirliğin sadece yeşil yatırımlar, çevre veya sosyal alanlarla sınırlı olmadığını, döngüsel bir ekonomi sistemi etrafında şekillendiğini söylüyor.

Altun’un yorumları şöyle: “2023’de metrekare başı emisyonumuzu bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında azalttık. Binalarda Enerji Verimliliği kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık’ta 2023’te metrekare başına düşen enerji tüketimimizi 2012’ye göre yüzde 46 oranında azalttık. İzmir Torbalı’daki genel merkezimizde hayata geçirdiğimiz “Yeşil Çatı” projemizde de GES aracılığıyla ürettiğimiz enerji miktarını 2023 yılında 2,13 GWh’a çıkardık. Bu sayede, fabrika ve merkez ofi simizin tamamının elektrik ihtiyacını karşılamış olduk. BR Mağazacılıkta ise 2023 yılı içinde GES Projesi sayesinde ofi s enerji tüketimlerine bağlı emisyonlarımız 2022 yılına göre yüzde 74, oranında azaldı. Döngüsel ekonomiye geçiş için yaptığımız çalışmaları da her yıl daha ileriye taşıyoruz. Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Fabrikamızdaki koleksiyonlarımızda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını; Altınyıldız Tekstil Fabrikamızda ise geri dönüştürülmüş polyester kullanımını artırıyoruz.”