Tekstil sektörüne çağrı: Yeşil dönüşümü birlikte hızlandıralım

Doğal kaynakların sınırlarını zorlayan geleneksel üretim anlayışı yerini çevreye duyarlı, şeffaf ve yenilikçi yaklaşımlara bırakıyor. Lenzing, sürdürülebilir elyaf teknolojileriyle bu dönüşümde tekstil sektörüne yön verirken; Türkiye’yi güçlü bir üretim ortağı olarak konumlandırıyor.

Tekstil endüstrisi uzun yıllar boyunca doğanın sunduklarını sınırsız birer kaynak gibi gördü. Ancak bugün, gezegenin sınırlarını zorlayan üretim modellerinin yerini; çevreyle uyumlu, şeffaf ve bilimsel temellere dayalı bir yaklaşım alıyor. Bu dönüşümde, hammaddeden üretim sürecine kadar her adımın yeniden tanımlandığı bir çağdayız.

Lenzing Grubu, tam da bu dönemde, yenilenebilir ağaç hammaddesinden elde ettiği çevre dostu selülozik elyafl arla sürdürülebilir tekstilin rotasını çizen öncü bir aktör olarak öne çıkıyor. Lenzing Tekstilden Sorumlu Kıdemli Ticari Direktörü (Avrupa, Amerika, Türkiye) Feridun Ayırga “Başlangıçta daha çok gönüllü girişimlerle sınırlı olan tekstilde sürdürülebilirlik, bugün tüketicilerin bilinçli tercihler ve beklentisi karşısında artan bir ivmeyle büyüme eğiliminde. Lenzing, 80 yılı aşkın süredir doğaya saygılı üretimi ilke edinerek bu dönüşümde öncü rol oynuyor. Tamamı kontrollü ve sertifikalı kaynaklardan elde ettiğimiz, jenerik versiyonlarına göre daha düşük düşük karbon ayak izine sahip ürünlerimizle değer zincirinin tüm aşamasını özenle ele alarak sürdürülebilir tekstilin standartlarını belirliyoruz” diyor. Ayırga ile Lenzing’in çevresel vizyonunu, inovasyon odaklı yaklaşımını ve tekstilin geleceğine dair umut veren projelerini konuştuk.

Sertifikalı ve kontrollü ağaç kaynaklarından elde edilen ağaç hammaddesini kullanıyoruz

“Lenzing Grubu olarak yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı olarak ürettiğimiz selülozik elyafl ar, tekstil endüstrisinin daha sorumlu üretim modellerine geçişinde önemli bir rol oynuyor. Doğa dostu ve sürdürülebilir bir tekstil sektörünün mümkün olduğu fikrinden yola çıkarak hammaddeden üretimin son aşamasına kadar tüm süreçlerini ileri teknolojilerle ele alıyoruz. Tamamı sertifikalı ve kontrollü ağaç kaynaklarından elde edilen ağaç hammaddesini kullanıyoruz. Lenzing olarak modal, lyocell ve viskon olmak üzere 3 farklı selülozik elyaf üretimimiz bulunuyor. TENCEL™ markamız, tekstil endüstrisinde doğa dostu elyaf çözümleri sunma ve sorumlu üretimin benimsenmesini temel alıyor. TENCEL™ Lyocell elyaflarımızda kaynak tasarrufu sağlayan kapalı döngü üretim sürecinden yararlanıyoruz. LENZING™ ECOVERO™ markalı elyaflar ise viskon üretiminde çevreye duyarlı bir teknolojiyle üretiliyor. Jenerik viskona kıyasla en az yüzde 50 daha az karbon emisyonu ve su tüketimi sağlıyor. Ürünlerimizle, tekstil sektöründe çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlarken doğaya duyarlı bir modanın mümkün olabildiğini kanıtlıyoruz. Lenzing olarak su tüketimini ve atık yükünü minimize eden üretim sistemlerine yatırım yapıyoruz. TENCEL™ Lyocell, kaynak tasarrufu sağlayan kapalı devre üretim süreciyle üretiliyor. Odun hamuru selülozik liflere dönüştürülürken, çözücünün yüzde 99,8’inden fazlası geri kazanılıp döngüye geri beslenip neredeyse sıfır atıkla sonuçlanıyor. Higg Malzeme Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (Higg MSI) göre, TENCELTM Lyocell, fosil yakıtların abiyotik tükenmesi (yüzde 39'a kadar), küresel ısınma (yüzde 53›e kadar), su tüketimi (yüzde 69'a kadar) ve ötrofikasyon (yüzde 60’a kadar) kategorilerinde jenerik lyocell’e göre önemli ölçüde daha düşük çevresel etkiye sahip bulunuyor.”

Türkiye, tekstil sektöründe tercih edilen üretim adreslerinden biri

“Türkiye, 2024 yılında dünyanın en büyük 6. tekstil ihracatçısı ve dünyanın 7. büyük hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı konumunda. Bunun yanı sıra geçen yıl, hazır giyimde Avrupa Birliği’ne en fazla ihracat yapan 3. büyük ülke konumunu da korumayı başardı. Bu güçlü konumu ve entegre üretim kabiliyetiyle küresel arenada önemli bir konumda bulunan Türkiye, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarla Avrupa ve ABD merkezli markalar için tercih edilen üretim adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Dünya tekstil üretim ve ihracatında bu derece önemli bir paya sahip olan Türkiye, çevreye duyarlı tekstil üretimini destekleyen Lenzing için önemli bir pazar oluşturuyor. Türkiye’nin tekstil sektöründeki gelişmelere karşı hızlı pozisyon alabilme kabiliyeti ve teknik bilgi birikimi sayesinde güçlü bir oyuncu olarak avantaja sahip bulunuyor. Sürdürülebilir üretim konusunda standartlaşmaya, şeffaflığa ve altyapıya yapılacak yatırımların artmasıyla bu konumunu daha da güçlendirme potansiyeline sahip. Lenzing olarak Türkiye’deki paydaşlarımızla bu süreci desteklemek ve dönüşümü hızlandırmak için yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz.”

Tüketiciye ulaşan son ürünün gerçekten sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz

“TENCEL™ markalı elyaflarımız, birçok global moda markasının sürdürülebilir koleksiyonlarında yer alıyor. Doğaya saygılı ürün portföyüyle tekstil endüstrisinde aynı çizgide ilerleyen global ve yerel markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde tekstil sektöründe sorumlu üretim yöntemleri hakkında farkındalık oluşturuyoruz. Markalarla iş birliğimiz sadece elyaflarımızla sınırlı değil. Aynı zamanda markaların tüm tedarik zincirini daha şeffaf ve sorumlu hale getirmelerine destek vererek süreci baştan sona yönetmelerini sağlıyoruz. Lenzing e-branding sistemi, değer zinciri boyunca müşterilere Lenzing’in sertifikasyon ve lisanslama seçeneklerine erişim sağlayan çevrimiçi bir platform. Ürünlerinin tartışmalı kaynaklardan elde edilen ağaçtan yapılmış elyaf içermediğine dair güvence sağlayarak, markaları ve perakendecileri koruyor. Bu sayede tüketiciye ulaşan son ürünün gerçekten sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.”

Yeni nesil tüketiciler çevre duyarlılığına büyük önem veriyor

“Tüketiciler artık modada sadece görünüme bakmıyor, giydiği kıyafetin hem cildine hem de doğaya olan katkısını da önemsiyor. Ürünün nasıl ve hangi koşullarda üretildiğini de sorguluyor. Özellikle yeni nesil tüketiciler, satın alma kararlarında çevre duyarlılığına büyük önem veriyor. Bu nedenle doğallık kadar şeffaflık, izlenebilirlik ve bilimsel dayanaklı çevresel veriler daha fazla ön plana çıkıyor. Lenzing olarak, kaynak verimli üretim süreçlerimiz, ürünlerimizin sürdürülebilirliğini kanıtlayan sertifikalar ve dijital izlenebilirlik çözümleri sunarak bu talebe yanıt veriyoruz.”

Türkiye güçlü bir tedarik merkezi olma potansiyeline sahip

Avrupa pazarı, sürdürülebilirlik konusunda regülasyonlar ve tüketici bilinci açısından en gelişmiş bölgelerden birini oluşturuyor. Amerika’da da özellikle genç tüketiciler arasında çevre duyarlılığı hızla yükseliyor. Türkiye ise üretim kabiliyeti ve esnekliğiyle bu pazarlardan gelecek talebi karşılayabilecek güçlü bir tedarik merkezi olma potansiyeline sahip. Son dönemde tüketicilerin artan sorumlu moda bilincine paralel olarak tekstil sektörü üreticilerinden de artan bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye bu kapsamda sürdürülebilirlik yatırımları açısından gelişime açık bir potansiyele sahip. Hem Türk markalarının hem de yurt dışında büyük markalara üretim yapan tekstil üreticilerimizin bu konudaki ilgisinin ve talebinin her geçen gün artması umut verici bir gelişme.

4 metrelik buz erimekten kurtarıldı

“Geleceğe yönelik projelerimiz arasında inovasyon odaklı yatırımlarımız ön planda yer alıyor. Bunun yanı sıra karbon ayak izini daha da azaltan elyaf yatırımları da takip ettiğimiz konular arasında geliyor. Bu kapsamda daha az sera gazı emisyonu ile üretilen LENZING™ Lyocell Fill elyafları, fosil bazlı malzemelere alternatif olarak gezegene, tüketicilere ve değer zincirine fayda sağlıyor. Küresel ısınma herkes gibi bizim de en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturuyor. Bildiğiniz gibi küresel ısınmanın en belirgin etkilerinden birini buzulların erimesi oluşturuyor. Sektörümüzdeki jeotekstiller, kar ve buzu korumak için kullanılıyor. Ancak bunun için kullanılan dokunmamış kumaşlar, mikroplastiklerin akarsular yoluyla suya karışmasına, küçük organizmalar ve hayvanlar yoluyla besin zincirine girebilmesine sebep olan fosil bazlı elyaflardan yapılıyor. Yaşam döngülerinin sonunda biyolojik olarak parçalanabilen selülozik LENZING™ elyaflarından yapılan dokunmamış kumaşlar ise bu soruna sürdürülebilir çözüm sunuyor. İlk kez Innsbruck Üniversitesi ve Avusturyalı buzul kaldırma operatörleri tarafından Tirol’deki (Avusturya) Stubai Buzulu üzerinde yürütülen bir saha çalışmasında küçük bir alan LENZING™ elyaflarından yapılan malzemeyle kaplanarak test edildi. Bu pilot proje ile 4 metrelik buz erimekten kurtarıldı.”