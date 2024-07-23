  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. İsmet ÖZKUL
  4. Bu karne sadece gençlerin değil hepimizin geleceğini karartıyor

Bu karne sadece gençlerin değil hepimizin geleceğini karartıyor

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI

Üniversite giriş sınav sonuçları açıklandı. Aynı ürkütücü sonuç yine yüzümüze çarptı. 12 yıllık eğitimden sonra yüksek öğrenim kapısına dayanan gençlerin bilgi düzeyi, gelecek için kaygı verici düzeyde kötü. Bu karne gençlerin değil eğitim sisteminin bir karnesi. Gençlerimiz ve aileleri bu karnenin mağdurları. Mağduriyet bununla da sınırlı değil, mağdurlara tüm toplumu, ülkenin geleceğini ve üniversite sistemini de eklemek gerekiyor.

Üstelik durum yıllardır değişmiyor ve bir düzelme umudu, işareti de vermiyor. Tersine Erdoğan iktidarının eğitim sisteminde başlattığı son değişikliklerin, bu resmi daha da karartma tehlikesi de var.

İşte geleceğimizi karartan karnenin ana noktaları:

- Yükseköğrenim sınavlarına bu yıl 3.12 milyon genç başvurdu ve 2.82 milyon sınavlara katıldı. Sınava katılanların yüzde 37’si, 1 milyondan fazlası sınavın ikinci aşaması olan alan yeterlilik testine (AYT) katılmadı.

- Sınavı geçerli sayılan 2.82 milyon gencin 1.76 milyonu liseden daha önce mezun olmuş gençlerdi. Sınava giren mezun gençlerin sayısı geçen yıla göre 414 bin kişi ve yüzde 19.36 gibi ciddi bir düşüş gösterdi.

- Sayfadaki tabloda her alandaki soru ve ortalama doğru yanıt sayıları var. Otalama doğru yanıt oranları ise başarı ortalamalarını birbiriyle karşılaştırma imkânı veriyor. Yabancı dilleri hariç tutarsak tabloda Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamındaki Türkçe hariç hiçbir alanda 100 üzerinden 50’yi aşan tek bir not yok. TYT içinde sosyal bilimler, AYT içinde Coğrafya-1 dışındaki tüm testlerde lise son sınıf öğrencileri de eski mezunları da 100 üzerinden 30 bile alamadı. Özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarındaki doğru yanıt oranı 100 üzerinden 20’nin de altında.

- Resmin bu tabloda gözükmeyen ve manzarayı daha da vahim hale getiren bir boyutu da doğru yanıt sayılarının dağılımının sıfıra yakın tarafta yoğunlaşması ve standart sapmanın çok yüksek olması. Yani hem ezici çoğunluğun bilgi düzeyi çok düşük, hem de eğitim düzeylerinde aşırı ölçüde eşitsizlik var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yabancılardan sonra yerliler de döndü 16 Temmuz 2024
Sanayi devlerinin bilançosunu enflasyon ‘düzeltti’ 09 Temmuz 2024
Meğer 2023’te emeklinin de en yoksulun da refahı artmış 02 Temmuz 2024
Gelir dağılımındaki bozulma IMF’li yılları bile aratıyor 25 Haziran 2024
Kadınlar hastalanmasa işsizlik oranı çift hanede kalacakmış (!) 28 Mayıs 2024
Bölgesel istihdamda sancılı dalgalanmalar 21 Mayıs 2024
İlk çeyrekte ödemeler dengesinde ne değişti? 14 Mayıs 2024
Üretici sektörlerde istihdam artışı yok 30 Nisan 2024
‘Yerel halk’ ikna olmamış! 23 Nisan 2024
18 milyar dolarlık Dünya Bankası kredisi nedir, ne değildir? 16 Nisan 2024