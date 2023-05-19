Bu sezonu Almanya mı Rusya mı belirleyecek?

Yılın ilk dört ayında gelen ziyaretçi sayısındaki rekor artışlar, Antalya’nın bu yıl için öngörülen 16 milyonu yakalayacağına ilişkin umutları artırıyor.

Hedefin yakalanması iki kaynak pazar Rusya ve Almanya’ya bağlı.

Bu sezonu iki kaynak pazardan hangisinin belirleyeceği konusunda değişik tahminler yapılıyor.

İki ülkeden gelenlerin sayısı itibariyle liderlik her ay değişiyor. Geçen ay Almanlar Rusların yerini alarak liderliğe yükselmişken haziran ayında Rusya’nın yeniden ilk sıraya çıkması öngörülüyor.

Sektör mensupları Almanya ile birlikte Avrupa pazarı genelinde ve İngiltere’den gelenlerde de sürekli artış olduğunu söylüyor.

Peki, bu sezonu Rusya mı Almanya mı belirleyecek?

Bunu belirleyecek gelişmeler arasında seçimler de var.

Cumhuriyet’in 1. yüzyılının son, 2. yüzyılının ilk seçimleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan yüzde 50 barajını aşan olmayınca seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimler döneminde 14 Mayıs’a kadar turizm ile ilgili ne yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaldığı 2. tur 28 Mayıs'a kadar ne yapılacak neler söylenecek ve o tarihte kim seçilirse seçilsin turizm politikasının ne olması ve ne olmaması gerektiğine bir bakalım.

Seyahat endüstrisi; yarattığı istihdam, toplumsal dönüşümde oynadığı rol, sağladığı gelir ve ülkeler ile olan ilişkilerde gördüğü işlev ile önemlidir.

Türkiye dünya turizminde en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında 4. sıradadır. Türkiye turizm AKP’nin iddia ettiği gibi onların iktidara geldiği yıllarda başlamadı.

Türkiye’nin turizmde bugün bu konumda olması, Cumhuriyet tarihi boyunca yaptıklarından edinilen birikim ve bu alanda kazanılan deneyimlerin sonucudur.

Türkiye’yi turizmde bu konuma getiren olguları da bilmek gerekir. Bu kapsamda Rusya ile ilişkilerin turizmde önemli bir yeri var.

Rus uçağının düşürülmesi üzerine Türkiye Rusya ilişkileri bozulduğunda turizm tarihi en ağır darbesini yiyip dibe vurdu.

Türkiye küresel salgın (Pandemi) ortamında bile ve Amerika ile AB’nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlara katılmadığı için Rusya ile ilişkilerin iyi olması nedeniyle dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkeleri listesinde 4'üncü sıraya çıkıp bu alanda zirve yapıyor.

Birbirine zıt bu iki olay da AKP iktidarında oldu.

Benzer durum başta domates olmak üzere diğer tarım ürünleri için de geçerli.

Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bu alanda da ilişkiler olgulara dayanmalı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Wall Street Journal (WSJ) ile söyleşisinden çıkarılan başlık, daha sonra CHP tarafından yalanlansa da benzer durumların yaşanmaması için önemlidir.

Her ülke ile olduğu gibi Rusya ile ilişkiler de karşılıklı çıkara dayalı ve parti değil devlet politikası olmak zorundadır.