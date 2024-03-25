Büyük boy liderlik

İspanya’daki Madrid Jarama yarış pistini ilk kez yolcu otobüsleri doldurdu. Güvenlik ve verimliliği ön planda tutan Daimler Otobüsleri, yol güvenliğini ve kârlılığı artırmayı amaçlayan yüksek teknolojiler yelpazesini tanıtırken, 14 farklı model otobüsü en yeni güvenlik sistemleri ve sürüş teknolojileriyle ilk elden gösterdi.

Daimler Otobüs Sürüş Deneyimi 2024 etkinliğinde 6. nesil Aktif Fren Asistanı, 2. nesil Aktif Sürücü Asistanı ve gelişmiş kamera sistemleri gibi bir dizi yeniliği, düzenleyici gereklilikleri karşılamakla kalmayıp aynı zamanda sürücüler, yolcular ve yayalar için artan güvenlik vaadi olarak sergiledi.

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder, "Mühendislik ve IT başlıklarında çok önem verdiğimiz İstanbul Hoşdere, üretim kalitesine tutkulu bir dünya fabrikası" dedi.

Avrupa Birliği’nin güncellenmiş GSR küresel güvenlik kuralları yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi kapsamında 1 Temmuz 2024’ten sonra teslim edilen tüm araçlar için zorunlu hale gelecek, acil durma sinyali, geri vites algılama, lastik basınç kaybı uyarısı gibi sekiz güvenlik fonksiyonunu ve tüm yüksek güvenlik özelliklerini her zamanki gibi bir adım önde ve standart donanımda taşıyan Daimler Otobüsleri, Daimler Truck çatısının “yıldızlı logo”nun hakkını verecek şekilde otomotivin büyük boy vasıtalarında da lider pozisyonunu vurguluyordu.

Ayrıca; kameralı 360 derece izleme sistemi için geleneksel dikiz aynaları yerine Mirror Cam video kameralarıyla donatıldığını da gördüğümüz bu etkinlikte, Setra’nın ComfortClass, TopClass, Multiclass LE ve Mercedes’in 90 kişiye kadar şehir içi sıfır emisyonlu ulaşımdaki iddiası eCitaro, eCitaro fuel cell ve Türkiye’nin de popüler modeli Tourismo’lar deneyimlendi.

İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Interurban hem ayakta hem de oturmalı yolcu alan Setra Multiclass LE ile Intouro, Conecto, Conecto Hybrid, Tourismo, Travego ve Tourrider etkinlikte büyük ilgi toplayan modeller idi. Aktif Araç Dengeleme Sistemi RPC, Dönüş Asistanı SGA, Elektronik Stabilite Programı ESP, Ön Çarpışma Önleyicisi PBA gibi sürüş asistanlarıyla güvenlik donanımında Elektrikli Direksiyon, Ön Koşullandırma, farklı güç seçeneklerinde Yolcu Kliması ve Şoför Kliması, Akıllı İklimlendirme Yönetimi sunan eCitaro’ların Omniplus On dijital hizmetleri de Daimler Truck’un sunduğu ekstralar olarak not edildi.

400 km üzerinde menzil sağlayabilen eCitaro Fuel Cell ise, eCitaro’nun batarya teknolojisine ek olarak hidrojen yakın hücresi teknolojisi entegre edilerek geliştirilmiş. Almanya Ulm’de üretilen ekonomik/orta sınıf Setra ComfortClass ve Premium segmentteki Setra TopClass’ın yanında 2005’ten bu yana Türkiye’de 23.157 adet üretilmiş ve tüm dünyaya ihraç edilen Tourismo modeli, aynı zamanda Türkiye’de en çok satılan seyahat otobüsü olarak da büyük öneme sahip.

2018 yılında Daimler Truck tarafından ilk elektrikli otobüs olarak geliştirilen eCitaro’nun satışları ise, globalde 1.500’ü aşmış durumda. Türkiye’de ise “yeşil” otobüs başlığında Eylül 2022’den bu yana geleneksel dizel motorlu Hoşdere üretimi Conecto modeline göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Mercedes-Benz Conecto Hybrid satılıyor. Dönüş Asistanı “Side Guard Assist”, Dikkat Asistanı “Attention Assist”, Öngörülü Sürüş Sistemi PPC, 3 noktalı emniyet kemerleri, 2021 yılından bu yana Türkiye yapımı hem Travego hem Tourismo’ların 41 yeni donanımı arasında yer alıyor.

İhracatta en yüksek adede ulaşıldı

Aksaray Kamyon Fabrikası, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve AR-GE merkezleriyle 56 yıldır Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Mercedes-Benz Türk, kuruluşundan bu yana gerçekleşen 1.4 milyar Euro yatırımın ardından 2023’te ihracatta tarihinin en yüksek adedine ulaşmış, kamyon ve otobüs üretiminde dünya çapında lider olmuştu. 2023 yılında Türkiye’de üretilen her 5 otobüsten 2’sinin çıktığı Hoşdere Otobüs Fabrikasında en düşük spesifik enerji değerleriyle 4.308 rekor adet üretilmiş. Üretiminin %85’i Avrupaya ihraç eden Mercedes-Benz Türk, en çok Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere 32 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürerek sıfır karbon salımı hedefine doğru ilerleyen Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye’nin geleceğine katkı sağlıyor.

Türkiye, mühendislik ve onay merkezi olarak da öncü

Mercedes-Benz Türk’ün 2009’da kurulmuş İstanbul AR-GE Merkezi, Daimler Truck AG’nin küresel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine liderlik ederken, dünya çapında Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsler için yetkinlik merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray AR-GE Merkezi ise kamyon yol testi onayı veren ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez”!..

Mercedes-Benz Türk’ün geliştirdiği “Coach MENA Euro 6” projesi ile Euro 6 motorlu otobüslerin sıcak coğrafyalarda kullanılmasını sağlayacak. FOREST ve BASE projelerinde ise, sürdürülebilir malzemeler geliştiriliyor ve dijital batarya yönetimi alanında lider çalışmalar yapılıyor.