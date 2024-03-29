Büyük çantalı kadınlar...

Ezel GÜNEYLİ'nin kaleminden...

Renk renktir bu ülkenin çalışan kadınları. Ama ortak özellikleri ellerinde büyük çantalarla işe giderler.

Bazılarının yedek kıyafetleri vardır çantalarında. Ne olur ne olmaz derler. İş yerinde bir sıkıntı olursa değişiverirler üstlerini. Ellerinde eldiven, yüzlerinde maske, başlarında bone, üstlerinde mavi önlükleri vardır. Mesaiye kalmaları gerekir bazen, büyük çantalarının içindeki telefondan evlerini arar haber verirler. Zaten sabah yemek yapmıştır işe gitmeden önce, çocuklara tembih ederler buzdolabından çıkarıp ısıtıp yemelerini. Kendisinin biraz gecikeceğini ama kazanacağı ek gelir ile sevdiği bir şeyleri alacağını hatırlatırlar o güzel çocuklara. Hem kendilerini hem ailelerini motive ederler. Mavidir bu kadınların rengi. Emek yoğun çalışırlar. Yorulsalar da dayanıklıdırlar. Zaten uyuyup uyanınca geçer diye avuturlar kendilerini. Piramidin en alt basamağında olsa da iş gücü içinde olmanın verdiği gurur bir başkadır. Emekleri değeri, ailesine katkısı, işyerinde öğrendiği bilgiler, sosyalleşmenin verdiği motivasyon onlara güç verir. Çalışırlar, üretirler, faydalıdırlar. İyi ki varlar o güzel MAVİ KADINLAR.

BEYAZ renkli kadınlar vardır. İş yerine giderken yedek ayakkabı götürürler bazıları ya da öğle tatilinde okumaya devam ettikleri kitaplarını. Bazıları sağlıklı öğünler hazırlar kendine, çantasına koyuverir. Hepsi üniversitelerin en güzel fakültelerinden mezun olmuş çalışkan kadınlardır. Yabancı dil bilirler hem de birden fazla. İş çıkışı spor yaparlar bazıları. Muhtelif kurslara giderler hafta sonları. Bazıları kişisel gelişim kitapları okur, bazıları roman. Ama hemen hepsi kitap fuarlarını kaçırmayan, gazete okuyan, ekonomiyi ve siyaseti takip eden, bunların yanı sıra eğitime gönül veren değerli kadınlardır. Modayı da bilirler sanatı da. Ofiste masa başında çalışanlar da vardır, sahada gezen de. Multifonksiyonel kadınlardır beyaz kadınlar. Beyaz gömleklerini/ önlüklerini üstlerine geçirip en yetkili ağız olup çalıştıkları kurumda fark yaratırlar, hem de hiç büyüklenmeden. Zira onlar için yapabileceklerinin bir tanesidir sadece. Yetenekleri çok daha fazladır. Toplumu geliştiren lokomotiflerdir bu kadınlar. Onlarla öğrenir, gelişir, büyürsünüz. Balkondaki saksıda hoş kokulu çiçekleri de vardır, elektik süpürgesi bozulunca nasıl tamir edeceğini de bilirler. Günler süren projelere de imza atarlar, herkesin hayran kaldığı tasarımlara da… üretkenlik yaratıcılık doğal yeteneklerindendir. Sınırlarını sadece kendileri belirlerler. Doktor olup hayat kurtarırlar, öğretmen olup toplumu eğitirler, gazeteci olup topluma hizmet eder ve değer katarlar, mühendis olup üretir ve verimlilik sunarlar, sanatçı olup ufkumuzu açarlar. İstedikleri her mesleği yapabileceklerini bilirler.

SARI/ ALTIN renkli kadınlar vardır. Ünvanları büyüktür, egoları değil. Eğitimleri yüksek, deneyimleri yüksek, teknolojiye hakim, iş hayatında güçlü, yabancı dilleri iyi, seyahatleri yoğun, sorumlulukları fazla olan kadınlardır. Dünyanın birçok yerinde çalışabilir ve yaşayabilirler. Toplantıları kısa ve verimli olmasını sağlarlar. Ajandaları hep doludur. Telefonlarında birçok hatırlatma ve alarm vardır. Genellikle muazzam kalite ve donanımda bir ekiple çalışırlar. Kişisel kaliteleri, farklı kültürde insanlarla çalışabilme kabiliyetleri, çalışkanlıkları, zaman ayarlamasındaki üstün başarıları, eğitime ve gençlere çok önem vermeleriyle ünlüdürler. Bireysel kalkınmanın değil toplum kalkınmasının değerli olduğunu bilirler. Sadece çalışmanın değil, spor ve sanatın da insan hayatında olmak zorunda olduğunu bilirler. Mutlu ve sağlıklı insanların oluşturduğu işletmelerin ancak başarılı olacağını bildikleri için, teknoloji ve makine yatırımın yanı sıra insana olan yatırımın ne kadar kıymetli olduğunu bilirler. Sarfettikleri cümle kalitesine bakınca öğrenecek çok şeyiniz olduğunu görüp hayran kalırsınız, takdir edersiniz. Öyle kadınların yönettiği şirketlerde çalışmanın ne büyük gurur olduğunu görürsünüz, saygı duyarsınız.

Kadın olmak zordur elbet, ama bir o kadar da güzeldir…