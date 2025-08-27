Hilton çatısı altında 20 yıllık kariyerini Ankara HiltonSA’nın ilk kadın genel müdürü unvanıyla taçlandıran Ferah Diba Yağan, cam tavanları kırarken sistematik eşitlik, sürdürülebilir lüks ve insan odaklı dönüşüm vizyonuyla sektörde yeni bir yol açıyor.

Ankara HiltonSA, 37 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak genel müdürlük görevine, sektördeki başarılı kariyeri ve liderliğiyle tanınan Ferah Diba Yağan’ı atadı. Bu atamayla birlikte Ankara HiltonSA, tarihinde ilk kez bir kadın genel müdür tarafından yönetilecek.

Turizm ve otelcilik sektöründe 20 yıla yakın deneyime sahip olan Ferah Diba Yağan, Hilton çatısı altındaki kariyerine 2007’de Adana HiltonSA ve Mersin HiltonSA’da başladı. Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus ve Hilton ParkSA’daki üst düzey görevlerinin ardından Ticari Direktör olarak Hilton’un İstanbul ve Bodrum’daki ikonik otellerinin ticari yönetimine liderlik etti. Diplomatik ilişkiler, kurumsal satış, gelir yönetimi ve lüks deneyim konularındaki uzmanlığıyla öne çıkan Yağan, şimdi Ankara HiltonSA’nın gelişim yolculuğunu yönetecek. “Bu atamanın genç kadın profesyonellere de ilham vereceğine inanıyorum,” diyen Yağan, aynı zamanda Hilton’un çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonunu güçlü biçimde temsil ediyor. Sözü Ferah Diba Yağan’a bırakalım;

Görünmez bariyerlerden ilham veren liderliğe

“Turizm ve otelciliğe ilk adımımı attığım gün, hayal kuruyordum; ama bu yolculuğun beni Ankara Hilton- SA’nın ilk kadın genel müdürlüğüne taşıyacağını o gün bilmiyordum. Bugün geriye baktığımda bunun tarifi; inanmak, hayal etmek ve çalışmak. Çünkü bu bir unvan değişikliği değil; bakış açısının, yaklaşımın ve çalışma kültürünün dönüşümü, değişimi, gelişimi. Cam tavanı kırmanın en kritik unsuru sistematik eşitlik: Ölçülebilir hedefl er, şeffaf süreçler, güçlü iletişim, mentorluk yapıları ve önyargı farkındalığı eğitimleri. Kadın olmanın bana kattığı en büyük güç; empati, çoklu sorumluluğu yönetebilme ve detaylara duyarlılık. Zorluk tarafında ise zaman zaman görünmez bariyerler ve temsil eksikliği diyebiliriz. En önemli nokta sanırım iletişim, doğru iletişim, veriye dayalı karar alma, sonuç odaklı konuşma ve ekiplerle kurduğum insani bağ bu bariyerlerin aşılmasında büyük destek sağladı.”

Sürdürülebilir tercih statü kaybı değil, değer yükseltici ayrıcalık

“Misafirin kendisini ayrıcalıklı hissetmesi ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi ‘sürdürülebilir lüks’ ve ‘sessiz lüks’ yaklaşımıyla kuruyoruz. Kaliteli hizmet, misafirlerin kalbine dokunan hizmet bizim ilk hissettirmek istediklerimiz. Bununla birlikte konfor kesintiye uğramadan su ve atık yönetimi, kimyasal azaltımış uygulamalar, yerel-mevsimsel menüler, karbon-nötr toplantılar, izlenebilir tedarik zinciri ve misafire net raporlama sunuyoruz. Böylece sürdürülebilir tercih statü kaybı değil, değer yükseltici bir ayrıcalık oluyor.”

İnsanla, şehirle ve değerlerle uyumlu bir dönüşüm

“Ankara HiltonSA’nın mirasını geleceğe taşırken vizyonum, insanı merkeze alan hizmet tasarımını operasyonel mükemmellik ve teknoloji konforuyla buluşturmak. Oteli yalnızca konaklama noktası değil, Ankara’nın ritmini içeri taşıyan bir buluşma alanı olarak konumlandırmak istiyorum; sanatla, gastronomiyle ve şehrin kültürüyle örülü. Ankara’nın ilk uluslararası beş yıldızlı oteli olarak geçmişimizin verdiği güvenle daha kapsayıcı, daha ilham verici bir çalışma kültürüyle geleceğin beklentilerine uyum sağlayacağız. Kısacası, Ankara HiltonSA’yı mirasımızdan güç alarak ileriye taşıyan ana kelime ‘dönüşüm’, insanla, şehirle ve değerlerle uyumlu bir dönüşüm.

3 başlıkta çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürü

Ferah Diba Yağan, “Hilton’un çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü Ankara HiltonSA’da üç başlıkta somutluyorum” diyor. Bu başlıkları şöyle sıralıyor:

- Eşit fırsat: Dengeli aday havuzları, hedefli mentorluk.

- Kapsayıcı çalışma ortamı: Ebeveyn dostu uygulamalar, erişilebilirlik standartlarının güçlendirilmesi, üniversite ve lise öğrencileri ile çalışma programları ve onlara bu işin bir parçası olma yönünde liderlik etmek.

- Tedarik ve topluluk: Yerel ve kadın girişimci tedarikçilerle iş birliği, topluma katkı sağlayabilecek iş birliklerini önceliklendirme.

Yağan, “Bugün Ankara’daki oteller arasında en yüksek kadın çalışan oranına sahip olmak umut verici; hedefimiz bunu sürdürülebilir şekilde üst kademelere yansıtmak” diyor.

Turizm sektöründe kariyer yapmak isteyen genç kadınlara tavsiyeler

“Her kademede iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geri bildirim oldukça kıymetli. Bu bildirimlerin üstünde durun, düşünün hep daha farklı nasıl yapabilirim diye sorun kendinize ve kendiniz olun. Trendleri takip edin.”