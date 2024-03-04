Cenevre’nin acı çikolatası

Müzelerde bile bulamayacağınız Lamborghini V12 Vision GT gibi bir fütüristik otomobil sanat eserinin Gaming Zone’da görülebilmesi ya da 9 yıl önce prömiyeri burada yapılmış ve sadece 58 adet üretilmiş 1.000 HP’lik McLaren P1 GTR’ın klasikler bölümünde incelenebilmesi veya paha biçilmez Bugatti 41 Royale Roadster Esders ve Bugatti 41 Royale Coupé de Ville Binder antikalarının ilk kez halka gösterilmesi, Ferrari’den Pagani’ye “one-off ” modellerin yan yana dizilmesi de muhteşemdi… Fakat, dünya otomotiv endüstrisinin son yeniliklerinin efsanevi “tarafsız” buluşma sahasında koleksiyon otomobillerini mi görmeye gelecekti, uzman basın ya da ziyaretçiler?..

Bir daha düzenlenirse Cenevre’ye yapılacak ekstra pahalı seyahatin değip değmeyeceğine elbette bizlerin karar vermesi gerekiyor. O kadar çok eksik markaya rağmen, bu yılın düzenlenmesi, çok şaşırtıcı idi. Bu yılın otomobil salonu 100. yılını kutlasa da, bu büyük uluslararası ticaret fuarından klasik spor otomobiller ve İsviçreli şehir içi bireysel ulaşım çözümü Microlino gibi bir start-up ve iki üç Asyalı yan sanayiyi içeren bir mikro ticaret fuarına dönüşmüştü.

Avrupa’dan sadece iki marka, Renault ve Dacia, ağırlıklarını göstererek yeni ürünlerini tanıtırken, karşı sıradaki bir ABD’li ve iki Çinli marka, başka yerlerde de daha ekonomik yapabileceği yeniliklerinin lansmanlarını gerçekleştirdiler. Giulia ErreErre Fuoriserie, Totem Automobili ve Kimera gibi restomod coachbuilder’lar da olmasa, otomobil hayranlarının nabızlarını yükseltecek bir konu da olmayacaktı. Ünlü tasarımcılar, Chris Bangle’un geleceğin dizaynı paneli ve Frank Stephenson’un fuar haftası boyunca mobil araçlar tasarım kursları bile, ilgiyi yükseltemezken; asıl problemin otomotiv endüstrisinin gelmemiş olması, Cenevre için “bu son idi” yorumlarını yoğunlaştırdı.

Diğer yanda Cenevre’de bulunmaktan çok mutlu olan BYD Avrupa Başkanı Michael Shu, Avrupa’da Seal U modeliyle başlayacakları DM-i teknolojisiyle BYD’nin tam elektriklilerin yanında Çin pazarının PHEV lideri de olduğunu hatırlatırken, Avrupa’yı stratejik bir pazar olarak gördükleri için 2025’te Macaristan fabrikasının çalışmasıyla BYD’nin Avrupa’da yerelleşeceğini, hatta Euro 2024’ün resmi ortağı olarak Avrupalı futbol tutkunlarıyla yakınlaşacaklarını söylüyor. 2022’nin sonlarında başlamalarına rağmen bazı bölgelerde pazar paylarının yüzde 5’e ulaştığı Avrupa’da talepler arttıkça 50’den fazla bayi grubu ile anlaştıklarını belirten Shu, özellikle, büyük bataryalı olarak 150 km elektrikli menzilli PHEV teknolojisinin uzun vadeli bir çözüm olduğunu savunarak, müşterilere geniş bir seçenek yelpazesi sunulmalı, diyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun de, elektrikli araçlarda dünyanın en büyük üreticisi BYD’nin 1.5 lt benzinli motoru 145 kW e-motorla bir araya getiren şarj edilebilir Super Dual Mode hibrit modelini Avrupa’dan önce ikinci çeyrekte Türkiye’de sunacaklarını açıklıyor.

Cenevre’nin yıldızı Renault 5 ile elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendiren Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, modelin retro- futuristik tasarımını ve elektrikli platformunu vurgulayarak, geçmişi modernizasyonla birleştirdiklerini belirtti. Geçmişin ikonik tasarımını koruyarak beğeni toplayacaklarını, elektrikli platformun sürüş keyfine katkısını ve çeşitli seçeneklerle hedef kitlelerinin çok geniş olacağını anlatan Luca de Meo, Renault’nun Çinlilerle yoğun rekabette artık daha güçlü stratejilerle hazır olduğuna dikkat çekiyor. Fakat, Avrupalı elektrikli araç üreticilerinin ittifak oluşturmaları gerektiğini de vurguluyordu.

Ginevra seçeneği

FIAT CEO’su Olivier Francois, “boş” Cenevre’yi adeta protesto ederek, Milano yakınlarındaki Ginevra köyünde Fiat markasının yeni küresel ürün yelpazesi hedeflerini açıkladı; elektrikli, hibrit ve içten yanmalı güç aktarma sistemlerini içeren bir dizi “ulaşılabilir” aracı kapsayacak. Temmuz 2024’te Fiat’ın 125. Yıldönümü’nde tanıtılacak ilk model, 2027’ye kadar her yıl çıkacak yeni bir Fiat’a öncülük edecek. Stellantis’in ortak “Smart Car” küresel platformuyla “az çoktur” yaklaşımındaki yeni Panda ve türevleri, City Car, işlevsel Pick-Up, sportif Fastback, geniş aile SUV’u “Giga-Panda” ve çok yönlü bir Camper karavan olarak çeşitlenecek. Türkiye’yi ilgilendiren kısmı ise, bu modellerin büyük versiyonlarının Tofaş’a gelme ihtimali!..