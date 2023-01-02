CES fırsatı

1967 yılından bu yana her yıl Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronic Show CES, bu yıl da otomotivin çağ atlarken “neler”i “nasıl” yaptığının anlatıldığı sahnelerle dolacak.

Geçen yıl robotik teknolojilerde hangi seviyelere ulaşıldığı ve uzak gelecekte bizleri nelerin beklediğiyle ilgili öngörüleri izlemiştik…

Fakat, her şeyin ötesinde “bizim” Togg’un “akıllı” sedan araç konsepti, tüm dünya ile tanışmış ve Türkiye’nin bir Start-Up’tan çok öte nasıl asırlık dev markalar olgun yeni marka ve modeller hazırlayabileceğini herkese göstermişti. Gerçekten biz, geç de olsa, otomobil yapmayı da öğrendikten sonra, Türkiye’deki yabancı markaların tesislerinde bile her yıl üretim kalitesi madalyaları da alıyorduk… Çünkü, işine dört elle sarılan mavi yakalılardan, mesleğini yaşamı olarak gören beyaz yakalılara, özveri göstererek otomobil üretmeyi çok sevdik.

Şimdi bu haftaki CES’te “işi öğrenmiş” Türk teknoloji girişimcileri, ta Nevada’ya kadar gidip İstanbul pavyonuyla boy gösterecekler… Üstelik Togg’un yanında bir iki değil; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA’nın rakamlarına göre tam 52 Türk teknoloji markası, uluslararası pazarlara açılmak üzere CES’in EUREKA Park alanında 260 metrekarelik bizler için küçük fakat ABD’li markaların alanlarına göre gayet büyük bir alanı işgal edecekler. Ayrıca burada her isteyenin gelip sergi açamadığını da belirtelim… Tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü olan ve EUREKA Park kriterlerini karşılayabilen bir Start-Up olarak değerlendirilebilmek gerek… Bu arada CES’e münferit gelen ve ayrı alanlarda stand kurup ayrı ayrı global bağlantılar kuran onlarca başka Türk şirketi olduğunu da söyleyelim… 174 ülkeden dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin arasında Türk girişimcilerimizin, insansız sualtı araçlarından, ulaşım, 3D yazıcı ve araç teknolojilerine, tarım, sağlık, eğitim ve oyun teknolojilerinden, robotik ve yapay zekaya kadar yeni nesil ürünlerini ilk kez bu teknoloji savaşları platformuna çıkarıyor olmaları, en az Togg’un Türk elektro-mobilite mühendisliğini bir kompozisyon olarak sahneye koyması kadar önemli!.. CES’in en az 100 bin kişilik ziyaretçileri arasında yepyeni küresel müşterilerle buluşacak olan tüm Türk markalarına, zaten hakettikleri, en büyük başarıları diliyoruz.

Diğer yanda Hyundai, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi devlerin en yeni tam elektriklileri sergilenirken, tüm bunların arasında Togg’umuzun şimdiden bu kadar çok konuşuluyor olması, gerçekten çok güzel…