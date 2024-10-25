Chery’den zeki adımlar

Geçtiğimiz hafta "Teknoloji Geleceği Yönlendirmek” temalı 2024 Chery Küresel İnovasyon Konferansı için Çin Anhui Wuhu'da idik. Türkiye’de de taze pazar girişinin ardından “en çok satanlar” listesinde en üst sıralara tırmanan ve bu başarısına paralel küresel yatırımlarına ülkemizi de katmak isteyen Chery markasını evinde ziyaret ederken, şaşırtıcı teknoloji, ekoloji, ortak yaratım süreçlerini izleme şansımız oldu. İlk adımlarını atmasına rağmen, Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı olmayı başarması, yeni üretim kabiliyetlerine premium segmentte Omoda ve Jaecoo markalarını katması ve hatta ötesinde lüks Exceed modellerini getirecek olması, yani bir marka ekosistemi oluşturarak, çok farklı bir ürün deneyimi sunmak istemesine hayretle izledik.

Sadece Çin’de değil, küreselde de iddialı

Çinli grubun dünyaya yayılmasının yanında, kendi patentinde uzun yıllardır saklı tutarak geliştirdiği yepyeni buluşlarını da nihayet ortaya çıkarması, çok ilginç idi.

Modüler tasarımıyla hem kara hem de hava aracı olarak kullanılabilen Üçlü Bileşik Kanatlı Uçan Araç modelinin otonom pilotaj yeteneğiyle 80 kilometrelik ilk test uçuşunu başarıyla tamamlaması bile, Chery’nin şehir içi trafiğine çözümsel yaklaşımının başka bir kanıtıydı. Sadece Çin’de değil, küresel otomotiv endüstrisinde de ne kadar iddialı olduklarını gösterdiler.

Evet, artık uçan otomobili bile olan Chery Grubu’nun baş döndürücü bir hızla ilerlemesinden, otomotiv teknolojilerindeki yenilikçi çözümleri ve sergilediği geleceğe yönelik vizyonundan fazlasıyla etkilendik. Çünkü, bilimsel ve teknolojik yeniliğe, sınır ötesi ve entegre inovasyona bağlı kalan Chery’nin, Mars mimarisi, Kunpeng Power, Lion akıllı kabin, Dazhuo akıllı sürüş ve Galaxy ekolojisi gibi beş ana teknik alanda kapsamlı ilerleme kaydetmesi, sanki Batılı asırlık otomotiv gruplarının birikimi ve kabiliyetlerini artık sollamak istediklerini gösterir gibiydi…

Hatta bundan böyle bilgi alanında mütevazı olmayacağını ve yepyeni teknolojilerin keşfine çıkacağını, yıkıcı teknolojik atılımlarla endüstrinin "lideri" olacağını ve yenilikçi teknolojilerin kullanıcılara fayda sağlayabilmesi için geleceğe yönelik üst düzey akıllı sürüş teknolojisi çözümlerini geciktirmeden yayınlayacağını duyurarak devasa bir iddia ortaya koyuyordu.

Daha güçlü bir yeni enerji NEV teknolojisi sistemi oluşturacak Kunpeng batarya markasının resmen piyasaya sürülmesi, bilimsel araştırma başarılarının dönüşümünü hızlandıracak ve otomotiv endüstrisine yeni bir canlılık katacak çok geniş kapsamlı Kaiyang Laboratuvarı da Chery Grubu’nun “otomobilin ötesine geçen” fikirlere sahip olduğunu kanıtlıyordu.

Adeta, geleneksel markaları strese sokan Çin otomobil markalarının çekirdek gücünü göstermek isteyen Chery, Chery Holding Group Başkanı Yin Tongyue ev sahipliğindeki Teknoloji Günü’nde otomobillerin ve mobilite kavramlarının gelecekteki gelişimi hakkında derinlemesine düşünmeyi, Çin Bilimler Akademisi, Çin Mühendislik Akademisi, Tongji, Hegong, Anhui, Zhejiang, Şangay Jiao Tong üniversiteleri, Çin Makine Endüstrisi Federasyonu, Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin Otomotiv Mühendisleri Derneği, Çin Elektrikli Araç 100 ve Huanqiu Otomobil Grubu, Bosch’un Başkanı Stefan Hartung, Almanya Otomotiv otoritesi Bochum Enstitüsü ve Duisburg Üniversitesi’nden Prof. Ferdinand Dudenhöffer ve Wuhu yerel yöneticileriyle tartıştı.

Sanal zekânın büyük fırsatını teknolojik atılımlarla değerlendirecek

Hem nicelik hem de nitelikte kalitenin tam boyutlu ilerlemesini tamamlamak üzere Ocak-Eylül kümülatif satışlarda 1,75 milyon adedi aşan, yeni enerjili ve yakıtlı araçlarda hem iç hem dış pazarlarda çift haneli büyüme elde eden tek otomobil şirketi olan ve dört haneli satış rekorları kırarak sollama şeridine çıkarak Fortune Global 500 listesine bile girebilen Chery, otomotivi sadece insanlığın en son teknolojik başarılarını yoğunlaştıran bir uygulama taşıyıcısı değil, aynı zamanda açık inovasyonu ve işbirlikçi yeniliği teşvik etmek için büyük bir sahne olarak görüyor.

Aynı zamanda, akıllı rekabet gücünün yeni bir gelişme arenası içinde endüstriler ve işletmeler için stratejik bir dayanak noktası haline geldiği bir zamanda Chery Başkanı Yin Tongyue, Chery'nin inovasyon tarafından yönlendirilen teknolojisinin yeni ufukları keşfetmeye devam edeceğini, sanal zekânın büyük fırsatını ve teknolojik atılımların yönünü sağlam bir şekilde kavrayacağını, böylece Chery'nin rakiplerinin önüne geçeceğini söyledi!

1997 yılında otomotive Alman premiumları için motor üreterek giren ve bugüne kadar kendini sürekli yenileyerek otomobil üretiminden akıllı mobilite şirketine ilerleyen Chery, kanıtlanmış gücüyle teknolojik aşkınlığa ulaşmış görünüyor.

Akıllı şasi 2.0 gibi anahtar teknolojik atılımlar, yüksek kaliteli bir teknolojik değer inovasyon zinciri oluşturmak ve Çin otomobil endüstrisini dünyanın ön saflarına tanıtmayı görev edinen Chery'nin ileriye dönük teknoloji ve geleceğin mobilitesi Ar-Ge’sini Jaecoo ve Omoda’nın da dahil olduğu Chery ile Exeed Jetour, iCar ve Huawei ortaklığındaki büyük markalarında özel olarak büyütüyor. Ticari araçlardan yeşil enerjiye, akıllı araçların sanayileşmesinde öncülük ediyor.

Dazhuo Akıllı Sürüş, C-Pilot 5.0 ve yakın gelecekte otonom sürüş NOA sistemleriyle sanal zekalı sürüş çağına girmeye hazırlanan Chery markaları, Lion.AI akıllı kabin modelini de beyin olarak kullanacak.

Genişletilmiş menzil elektrik tüketimi için 9,9 kWh ölçütünü belirleyen ve hibritlerde de 2,98 lt/100 km yakıt tüketimiyle yeni bir rekora ulaşan Chery mühendisleri, enerji tüketimi için yeni standartlar tanımlıyorlar. Jaecoo 7 PHEV modelinin tek depoyla 1.353 km menzil gerçekleştirdiğini uluslararası gazetecilerin test sürüşlerinde de kanıtlanması da, bu hedeflerinin gerçekliği hakkında iyimser düşünmemizi sağlıyor.

Prizmatik lityum demir fosfat, prizmatik üçlü ve büyük silindirik üçlü serileriyle yeni nesil batarya üretimine de girişen Chery’nin maksimum 6C'yi destekleyen 5 dakika 400 km menzil için hızlı şarj, PHEV ve REEV saf elektrik menzilinin 300 km’yi aşması ve tam elektriklerde 1200 km menzil gibi tüm rakipleri şaşkına çeviren seviyelere ulaşması, endüstri hedeflerinin %20 önünde olduklarını da kanıtlıyor. Kunpeng katı hal bataryalara 2026'da uygulayacaklarını ve 2027'de piyasaya süreceklerini açıklayan Chery, Küresel İnovasyon Konferansı’nı adeta son teknoloji bir endüstrisi değişim etkinliğine çevirmişti.

1997 yılında kuruluşundan bu yana 4 milyonu denizaşırı olmak üzere dünya çapında 14,6 milyondan fazla Chery kullanıcısına ulaştıklarını açıklayan, WuHu merkezli şirket, küresel bilgeliği ve endüstri gücünü toplayarak, Çin otomobil markalarının yükselişine öncülük etme, küresel otomotiv endüstrisindeki inovasyon dalgasını teşvik etme ve yeni bir teknolojik inovasyon çağı yaratma sorumluluğunu üstlenmek istiyor.

80'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmiş

Çin'den yurtdışına giden ilk otomobil markalarından biri olan Chery, art arda 21 yıl boyunca Çin’in binek otomobil ihracatında ilk sırada yer alarak, yurtdışında 80'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmiş. Yeni enerji yolunun temel teknoloji avantajlarını oluşturmaya devam etmek ve kullanıcı odaklı küresel bir teknoloji şirketine dönüşümü hızlandırmak için "Yaoguang 2025" stratejilerini sürdüren Chery Grubunun yıllık geliri, 315,1 milyar yuan, yıllık bazda %50,4'ten fazla bir artış ve bir yılda 100 milyar Yuan’lık "büyük bir sıçrama" elde etmiş. Otomobillerin yıllık satış hacmi, yıllık bazda %52,6'lık bir artışla 1.881.316 adetlere ulaşmış. Yıllık bazda %101,1 artışla 937.148 araç ihraç eden ve Çin'in binek otomobil ihracatında 21 yıl üst üste ilk sırada yer alan grubun, J.D. Power tarafından yayınlanan "2023 Çin Yeni Otomobil Kalite Raporu"nda da ilk sırada yer almış.

Eylül 2024'te yıllık bazda %28,6 artışla 244.534 araç satan, yıllık %20,6'lık bir artışla ihracatı 109.048 adede ulaşan Chery’nin elektriklenen araçları da yıllık %183,4'lük bir artışı yansıtarak 58.941 olmuş. Aylık satışları çeyrek milyona yaklaşan, aylık ihracatı 100 bini aşan ve aylık yeni enerji NEV üretimi 50 bini geçen 27 yaşındaki Chery'nin ilk üç çeyrekte 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 40 büyümeyle toplam 1.752.793 araç satışı başarısı söz konusu.

Chery Türkiye Yatırımı

Dakikada 1 otomobil hızıyla üretime başlayan yeni 300 bin kapasiteli Süper Fabrikası’ndan başka yine %95 otomatik üretim hattıyla tümüyle robotik 2 farklı Endüstri 4.0 “SuperFactory” diye isimlendirdikleri, 10 milyar doları aşan yatırım miktarlarıyla yepyeni Çin üretim merkezleriyle, kendi ülkelerindeki fabrika sayısı 8’e ulaşacak olan Chery’nin, Amerika kıtasında 4, Güney Asya’da 4, Orta Doğu’da 1, Afrika’da 1 ve Orta Asya’da 1 olmak üzere 11 yeni üretim noktası planlarına şimdi İspanya, İtalya ve Türkiye de eklenerek tam 14 fabrika yatırımı için çarklar döndürülmeye başlanmış. Bosch, Forvia, Magna, Mahle, Pirelli, Lear, PPG, Valeo, LG, Shaeffler ve Continental, ZF, CATL, Vitesco, Benteler ve Michelin gibi “Batılı” tedarikçilerin yanında “Doğu”nun en büyük onlarca yedek parça üreticisiyle de anlaşmalarını yaparak, yakın gelecekteki 22 üretim merkezini “besleyecek” olan Chery, sadece Çin’in değil dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olma hedeflerinde büyük adımlar atıyor. Hatta Japonya ve ABD pazarlarına da çok yakında gireceği açıklanan, her ülkedeki tesisleri için yerel tedarikçilerle de masaya oturan Chery’nin İspanya’da Ebro ile başlayacak SKD üretimi, çok yakında gerçek üretime dönecekmiş. İtalya’dan önce devreye alacakları Türkiye fabrika yatırımını sunumlarında gösteren Chery International Başkanı Zhang Guibing, Türkiye pazarındaki çok yüksek satış başarılarının planlarını öne çekmelerini sağladığını belirtiyordu. Özellikle bu Avrupa fabrikalarının tek hatta 4 farklı araç üretebilme kabiliyetleriyle farklı modeller üreterek, tüm Avrupa bölgesinde Chery ve yanında Jaecoo ve Omoda modelleri için öncelikli ortaklaşa çalışacaklarını da anlatan Guibing, Türkiye tesisleri için montajdan öte gerçek üretimin yapılacağı tam teşekküllü bir fabrikanın düşünüldüğünü, aksi takdirde Çin’den “her şey”in gönderilmesinin çok mantıklı olmayacağını da belirterek, Chery Grubu’nun tam bir küresel otomotiv grubu olacağını vurguluyordu. Çin dışında kurulmaya başlanan tam 8 yeni Ar-Ge merkezinin de, özellikle lokal yan sanayi ile birlikte ürünlerin geliştirilmesine odaklanacağını da söylüyordu.

Diğer yanda Avrupa’dan çok büyük bir otomobil markası ile anlaştıklarını ve o üreticinin tüm tesislerinin de küresel genişleme planlarında kapasitelerini büyüteceğini anlatan Guibing, Türkiye üslerinin bu plandaki en önemli nokta olduğunun altını çizdi.

Yükselen satışların sırrı

Chery, Türkiye operasyonlarına başladığı 2 yıllık süre içinde fiyat ve kalite endeksinde hep üst sıralarda kalmasını, yüksek ve modern donanımlı modellerini uygun satış etiketleriyle sunmasıyla sağlamaya devam ediyor. Değişen ve yükselen vergilere rağmen, büyük ölçekli üretim kapasitesiyle rekabetçiliğini korumayı başaran Chery’nin yanında özellikle daha genç bir müşteri kitlesinin ilgisini çeken Omoda ve şimdi de arazi tarzına şıklığı katan Jaecoo modelleriyle popülerliğini koruyor.

Fakat, Türkiye pazarı için ulaşılabilirliğin öneminin de farkında olan Chery’nin özellikle yeni dünya lansmanı yapılan Jaecoo 5 modeli, genç yaşayanlar için en yeni piyasa kozu olacak.

Üst düzey performansı ve yüksek kaliteli donanımıyla hem şehir içi yolculuklar hem de doğa keşifleri için ideal bir araç olarak öne çıkarılacak olan J5, sınıfının en iyi insan-hayvan dostu seyahat konsepti ile de dikkat çekecek. Evcil hayvanların konforu ve güvenliği için özel olarak tasarlanmış geniş koltukları, güçlü bir filtreleme sistemi sayesinde araç içi havanın sürekli temiz tutulması, akıllı sıcaklık kontrol sistemi ile kabin sıcaklığının evcil hayvanların ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanması ve antibakteriyel sağlık cihazıyla bakteri üremesini engelleyerek hijyen sağlaması, küçük evcil hayvanlar için özel tasarlanmış biniş basamakları gibi çevre dostu aksesuarları da, Jaecoo 5’i ciddi şekilde hayvan dostu yapıyor.

Ayrıca 1250 kg çeki kapasitesi ve 75 kg’lık tavan rafı gibi özellikleriyle karavan ya da dış mekan ekipmanını taşıma imkanı sağlayan J5, çok amaçlı aydınlatmalar, orijinal fabrika kancaları ve temasla şarj edilebilen portlar gibi pratik donanımlarla donatılmış.

Bağımsız suspansiyon sistemi ve 1.45 ㎡’ilk sınıfının en geniş panoramik cam tavanı, kabin içindeki 13.2 inçlik eğimli ekran, akıllı navigasyon ve eğlence uygulamaları da, sürüş deneyimini kullanışlı yapacak.

Gelecekte de kişiselleştirilmiş seyahat taleplerine yönelik yeni modeller geliştirmeye devam etmeyi hedefleyen Chery markaları, grubun dünyadaki yeni moda olmasını sağlayacak gibi görünüyor.